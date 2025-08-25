Güler "Eskişehir'de 6. kez Tarım Fuarı heyecanı yaşanacak"

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Eskişehir Tarım Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir Tarım Fuarı’nın 6. kez kapılarını aralayacağını belirten ETO Başkanı Metin Güler, geçtiğimiz yıl düzenlenen fuara 72 binden fazla kişinin katıldığını ve bu yıl da bu rakamın üstüne çıkılmasını beklediklerini kaydetti. Eskişehir’in üniversite, ticaret ve sanayi şehirleri vasıflarına artık fuarlar şehrinin de eklendiğini belirten ETO Başkanı Metin Güler, tarım fuarının Eskişehir’in fuarcılıkta marka şehirlerden biri haline gelmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Fuarlar Eskişehir markalarının ticaret hacmini artıyor

Eskişehir Tarım Fuarı’nda Türkiye’nin dört bir yanından ve Anadolu’dan tarım sektörünün paydaşlarının bir araya geleceğini ve Eskişehir markalarının da ürünlerini sergileyeceğini belirten Güler, fuara katılan Eskişehir firmalarının hem yeni bağlantılar sağlama hem de ticaret hacimlerini artırma fırsatı bulacağını söyledi. Eskişehir’de düzenlenen fuarların ilgiyle takip edildiğini belirten ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir’de ilk kez düzenlenen Kamp Karavan ve Doğa Sporları ve Tiny House Fuarı’nı 50 bine yakın kişinin ziyaret etmesinin ve bu ziyaretçilerin neredeyse yarısının Türkiye’nin dört bir yanından gelmesinin Eskişehir fuarlarına olan ilginin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

EFKM 1 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacak

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin eylül ayı itibariyle yeni döneme başlayacağını belirten Güler, EFKM’nin düzenleyeceği fuarlar ve etkinliklerle Eskişehir ekonomisine değer katmayı sürdüreceğinin altını çizdi. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ni geçtiğimiz dönem 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini vurgulayan Güler, planlanan iş ve kültür sanat etkinlikleriyle ve Eskişehir Ticaret Odası’nın Yeni Hizmet Binası’nın da yakın zamanda faaliyete geçmesiyle 1 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.