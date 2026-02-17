Güler "Karavan fuarı şehir ekonomisine güç kattı"

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin (EFKM) ev sahipliğinde 11-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı’nın ziyaretçi istatistikleri tamamlandı. İstatistiklere göre Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı Türkiye’nin dört bir yanındaki kamp, karavan ve doğa tutkunlarını yine Eskişehir’de buluşturdu. Anadolu’da düzenlenen en geniş kapsamlı kamp, karavan, tiny house ve doğa sporları organizasyonu olan fuara Türkiye’nin 58 şehrinden ziyaretçiler konuk oldu.

41 bin 577 kişi fuarı ziyaret etti

2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı’nı Eskişehir’den 19.614 kişi ziyaret etti. Bilecik’ten 3.457, Kütahya’dan 3.150, Ankara’dan 2.750, Sakarya’dan 2.197, İstanbul’dan 1.986, Bursa’dan 1.834, Afyon’dan 1.190, Yalova’dan 1.180, Konya’dan 915, İzmir’den 897, Tekirdağ’dan 850, Kocaeli’nden 730 olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplam 21.963 kişi fuar için Eskişehir’e geldi. Fuara Eskişehir’den ve şehir dışından gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 41.577 kişi oldu.

Fuar hizmet sektörüne kayda değer katkı sağladı

Kamp malzemeleri, karavan, tiny house, doğa sporları ekipmanları, motosiklet ve arazi taşıtlarının sergilendiği ve 100’e yakın firmanın stant açtığı fuarda Eskişehir’den 21 firma stant açarak ürünlerini sergiledi. Fuar hakkında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla şehrin ekonomisine güç kattığını belirterek, 5 gün süren Eskişehir 2. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı’nda, şehir dışından 21.963 kişiyi konuk etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Fuar için şehir dışından gelen ziyaretçilerin Eskişehir’in hizmet sektörüne kayda değer bir katkı sağladığını belirten Güler, yeni planladıkları organizasyonlarla Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde bu yıl 520 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.