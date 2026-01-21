Güler "Politika faizlerindeki düşüş kredi faiz oranlarına yansımalı"

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, tüccar ve sanayicinin yaşadığı finansman sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 22 Ocak Perşembe günü politika faizi kararını açıklayacağını belirten Güler, kamuoyunda faiz indirimi beklentisi olduğunu dile getirdi. Politika faizlerindeki düşüşün henüz kredi faiz oranlarına yansımadığını kaydeden ETO Başkanı Güler, ticari kredilerde faiz oranının yıllık %53’ü aştığını söyledi. Bu denli yüksek faiz oranlarıyla tüccar ve sanayicinin finansman sorununu çözmesinin mümkün olmadığını belirten ETO Başkanı Metin Güler, hem kamu bankalarının hem de özel bankaların ticari kredi faiz oranlarında indirime gitmesi gerektiğini vurguladı.

Firmaların ayakta kalması için finansal destek şart!

Ekonominin çarklarının dönmesi ve istihdamın sürekliliği için işletmelerin finansman sorununu aşması gerektiğine dikkat çeken ETO Başkanı Metin Güler, bankaların da sorumluluk alarak, işletmelerin ayakta kalması için destek vermesi gerektiğini ifade etti. Piyasa koşullarının zorlu olduğunu ve enflasyonun etkisinin devam ettiğini belirten ETO Başkanı Metin Güler, yüksek maliyet ve acımasız rekabet ortamında üretim yapan ve hizmet veren firmaların finansal olarak desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Vergi borcu nedeniyle firmaların kredi kullanması engellenmemeli

Faiz oranlarındaki düşüşün ticari kredilere hızla yansıtılması gerektiğini dile getiren ETO Başkanı Metin Güler, tüccar ve sanayicinin krediye ulaşmasının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Son dönemde vergi ve diğer yükümlülüklerden kaynaklanan borçlar sebebiyle tüccar ve sanayicinin yüksek maliyetle bile olsa krediye ulaşamadığını belirten ETO Başkanı Güler, vergi affı noktasında da adım atılması gerektiğini dile getirdi.

Ticari kredilerdeki yüksek faiz işletmelerde baskı oluşturuyor

Ticari kredi faizlerinin politika faiziyle uyumlu ilerlemesi gerektiğinin altını çizen ETO Başkanı Metin Güler, KOBİ’lerin desteklenmesi, yatırımların devam etmesi ve üretimin sürdürülebilmesi için kamu bankaları ve özel bankaların tüccar ve sanayicinin yanında olması gerektiğini kaydetti. Ticari krediler üzerindeki kısıtlamaların ve engellerin işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırdığını belirten Güler, ticari kredilerdeki kısıtlama ve yüksek faizin kırılgan durumda olan firmalar için baskı oluşturduğunu söyledi.