Güler: Polonya ve Litvanya ile iş birliğine hazırız

ESKİŞEHİR

Litvanya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Polonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, karşılıklı ekonomik ilişkileri değerlendirmek üzere Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) konuk oldu. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşen toplantıda, ETO Başkanı Metin Güler’in yanı sıra yönetim kurulu ve meclis divanından oluşan heyet yer aldı. Toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Litvanya ve Polonya büyükelçilerini Eskişehir’de ve Eskişehir Ticaret Odası’nda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, büyükelçilere Eskişehir’in ekonomisi hakkında bilgi verdi.

ETO’nun AB ile ilişkileri en üst seviyede ETO’nun 24 ülke ile iş birliği içinde olduğunu, oda bünyesinde AB Bilgi Merkezi bulunduğunu belirten Güler, odanın İtalya ve Fransa büyükelçilikleri ile vize kolaylığı anlaşması olduğunu söyledi. Eskişehir’in ihracatını geliştirmek için Polonya ve Litvanya ile de iş birliğine hazır olduklarını belirten Güler, bu iş birliğini sağlamak için zemin hazırlamaktan mutluluk duyacaklarını kaydetti. Türkiye ile Litvanya ve Polonya arasındaki barışçıl ilişkilerin devam ettiğini belirten ETO Başkanı Metin Güler, bu ilişkilerin karşılıklı ticarete daha çok yansıması gerektiğinin altını çizdi.

2025 yılında Litvanyalı ve Eskişehirli iş insanlarını bir araya getirebiliriz

Toplantıda konuşan Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ricardas Degutis, Litvanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin yalnızca ürün bazında değil hizmet servisi konusunda da geliştiğini kaydetti. İki ülke arasındaki ürün ve hizmet servisi ihracatının 1.3 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Degutis, Eskişehir ile Litvanya arasındaki karşılıklı ticareti geliştirmek için de destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Büyükelçilik olarak Litvanyalı ve Türk iş insanlarını bir araya getirmek için programlar gerçekleştirdiklerini belirten Degutis, 2025 yılında ziyaret ve toplantı vesilesiyle Litvanyalı ve Eskişehirli iş insanlarını bir araya getirebileceklerini sözlerine ekledi.

Polonya pazarına erişmek AB pazarına da erişmek anlamına geliyor

Toplantıda konuşan Polonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Maciej Lang ise, Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu hacmi daha da artırmanın mümkün olduğunu belirten Lang, bu kapsamda neler yapılabileceğini öğrenmek üzere Eskişehir’de bir dizi ziyaret planladıklarını kaydetti. Polonya pazarına girmenin AB pazarına da erişmek anlamına geldiğini belirten Lang, Polonya firmalarının yeşil dönüşüm ve yeşilteknoloji de önemli bir yer tuttuğunu ve bu alandaki tecrübelerini Eskişehir’in firmalarıyla paylaşabileceğini vurguladı.