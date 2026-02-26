Güler " projelerimizi borçlanmadan yaptık"

Eskişehir/Ekonomi

Eskişehir Ticaret Odası’nda meslek komiteleri müşterek toplantısı ve genişletilmiş meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Ticaret Odası’nın meclis ve yönetim kurulu eski başkanları, TOBB Eskişehir il kadın ve genç girişimciler kurulu başkanları da katıldı. Toplantıda konuşan ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara, yeni hizmet binasında tüm meslek komitelerinin ve meclisin ilk kez bir araya geldiğini belirterek, Eskişehir Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasıyla artık çok daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi.

ETO şehrin hizmet sektörüne değer kattı

Toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler meclis üyeleri ve meslek komiteleri üyelerine odanın sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Eskişehir Ticaret Odası’nın müzesi, kongre merkezi, fuar merkezi ve yeni hizmet binasıyla Türkiye’deki birkaç odadan biri haline geldiğini belirten Güler, tüm bu kalıcı eserlerin oda bütçesinin en doğru ve verimli şekilde yönetilmesiyle ve borçlanmadan tamamlandığını kaydetti. Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin (EFKM) ev sahipliği yaptığı iş ve kültür sanat etkinlikleriyle şehrin hem ekonomisine hem de kültür sanat yaşamına katkı sağladığını belirten Güler, EFKM’nin şehrin hizmet sektörüne değer kattığını dile getirdi.

2026 hedefi EFKM’de 520 bin kişiyi ağırlamak

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde nisan ayında İŞKUR iş birliğiyle istihdam fuarı, mayıs ayında kitap fuarı, haziranda Voleybol Festivali düzenleneceğini belirten Güler, eylülde ise tarım fuarının düzenleneceğini kaydetti. ETO’nun Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde 2026 yılında 520 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediğinin altını çizen Güler, 2030 yılına kadar da 1 milyon ziyaretçiyi konuk etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Meslek komitesi üyelerine Eskişehir Ticaret Odası’nın yeni hizmet binası hakkında da bilgi veren Güler, ETO’nun yeni bina sayesinde artık kira geliri de elde edeceğini ve artık sadece aidat geliriyle değil kendi imkanlarıyla hizmet veren bir oda konumuna geldiğini kaydetti.