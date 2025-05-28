Güler “Sıkı para politikasında gevşeme bekliyoruz”

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Ticaret Odası’nın Mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir’deki kurum ve kuruluş ziyaretleriyle üyelerin taleplerini ileterek, sorunların çözümünde sorumluluk üstlendiklerini kaydetti. ETO olarak en çok dile getirdikleri taleplerden birinin de tüccarın finansman sorunu olduğunu belirten Güler, odaların bu talepleri doğrultusunda yakın zamanda Kredi Garanti Fonu’nun kefaletiyle 30 milyar TL’lik destek paketi açıklandığını ifade etti.

İşletmelerin kar oranları azalmaya devam ediyor

Destek paketinin bir nebze de olsa tüccar ve sanayiciye nefes aldırmasını umut ettiklerini belirten Güler, ancak çözümün sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomi olduğunu ifade etti. Firmaların işletme giderlerinin enflasyon ve maliyetler nedeniyle çok arttığını ancak buna karşın karlılıkların azaldığını belirten ETO Başkanı Metin Güler, İSO tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de ilk beş yüzde yer alan firmaların, 2014-2023 dönemindeki faaliyet karlılığı %10.4 iken, bu rakamın 2024 yılında % 6.2’ye düştüğünü söyledi.

Sıkı para politikası gevşerse üretim de tüketim de artar

Önümüzdeki aylarda sıkı para politikasında sınırlı da olsa bir gevşeme beklediğini belirten Güler, mevcut faiz şartların hem üretimi hem de tüketimi olumsuz etkilediğini ve bunun sürdürülebilirlikten uzak olduğunu ifade etti. Eskişehir’de mobilya ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektöründe işlerin yavaşladığını belirten Güler, piyasaları canlandıracak adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.