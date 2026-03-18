Gülsan dönüşümü için proje yarışması

Dönüşüm Projesi kapsamında boşaltılan Gülsan Sanayi esnafının yeni inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi’ne taşınmaları sürerken Büyükşehir Belediyesi de yıkımların devam ettiği bölgede 30 hektar alanda uygulanacak proje için TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi iş birliği ile “Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Cami, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje” yarışması düzenliyor.

Ulusal çapta düzenlenen yarışmaya ilgili koşulları taşıyanlar başvuruda bulunabilecek. Gülsan Sanayi Sitesi’nin çağdaş kent planlama prensiplerine uygun şekilde yeniden ele alınması daha planlı, daha estetik ve daha işlevsel oluşturulması hedefi ile düzenlenecek yarışma iki aşamadan oluşacak ve ilk aşama 9 Mart-11 Mayıs, ikinci aşama ise 1 Haziran- 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Proje yarışmasına katılım koşulları

Yarışmaya katılacak ekibin içerisinde en az 1 mimar, 1 şehir plancısı ve yine en az 1 peyzaj mimarı olması zorunluluğu bulunuyor. Ekiplerin idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekiyor. Ekipte yer alan üyelerin TMMOB’nin ilgili odasının üyesi olması ve meslekten men cezası durumunda olmaması koşullar arasında.

Yarışma da birinciye 2 milyon 500 bin TL, ikinciye 1 milyon 500 bin TL, üçüncüye 1 milyon TL, birinci mansiyon, ikinci mansiyon, üçüncü mansiyon, dördüncü mansiyon ve beşinci mansiyona 500 bin TL ödül takdim edilecek. Katılımcılar başvuru koşulları ve teknik şartnameye Samsun Büyükşehir Belediyesisin web adresinden ulaşabilecek.

Bölgenin geleceğini birlikte şekillendireceğiz

Samsun’un en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “ Bir taraftan Gülsan’ da yıkımlar sürerken bir taraftan da alanda yapılacak proje için ortak akıl ilkesi ile hareket ederek bölgenin geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Ulusal çapta bir yarışmayı başlatmış olduk. Katılımcı bir anlayışla Hizmet Binası, Kültür Merkezi ve Cami Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla Gülsan’ın geleceğini mimarlar, şehir plancıları ve tasarımcıları ile birlikte şekillendireğiz. Gülsan’ da daha planlı, daha estetik ve daha işlevsel bir alan oluşturma hedefinde bu yarışma önemli bir rol oynayacak” dedi.