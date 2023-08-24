'Gümrük laboratuvarı, Gaziantep'in ihracatını yüzde 10 artıracak'

TALİP ÖZTÜRK-TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Celal Kadooğlu, Gaziantep 3. OSB’de yapımı tamamlanan Gümrük Laboratuvarı’nın yılbaşından itibaren hizmete gireceğini de paylaştı.

Laboratuvarın tüm ihracatçıları ilgilendiren bir konu olduğunu dile getiren Kadooğlu, “Gümrük laboratuvarımız bölge ihracatının artışında önemli bir lokomotif olacak. Şimdi bir ürün ihracatı yapacaksak önce numunesini Mersin’deki laboratuvara gönderiyoruz. Oradaki sonucun alınması ortalama 3 gün sürüyor. Böylece ihracat 3 gün bekliyor. Bu çok uzun bir süre. Gaziantep’teki laboratuvar açılınca aynı gün içinde sonuçlar alınacak ve ihracat beklemeyecek. Bu laboratuvar ihracatımızı minimum yüzde 10 oranında artıracak” ifadelerini kullandı.

Sektöründe en çok ihracat yapan birlik olduklarını, Güneydoğu ihracatının da lideri olduklarını aktaran Celal Kadooğlu, uluslararası arenada pazar payını ve etkinliğini artırmak için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini anlattı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Cibuti ve Etiyopya’dan alım heyeti toplantılarıyla bu ülkelere ihraçtın arttığını söyleyen Kadooğlu, Afrika ve Uzakdoğu pazarlarının Türkiye için önemli noktalar olduğunu, bu kapsamda 2024 Ocak ayında Güney Kore’ye Sektöre ticaret Heyeti götüreceklerini kaydetti.

Türkiye’nin fuar alanında istenilen seviyede olmadığını ancak bu anlamda ciddi bir potansiyel olduğunu belirten Kadooğlu, “Fuarcılıkla da büyümemiz gerekiyor. Bizim Dubai’den, Paris’ten hiçbir eksiğimiz yok. Fazlamız var. Türkiye’de fuarcılığın gelişeceği ve merkezi olacak yer de İstanbul” diye konuştu.