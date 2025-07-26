Gümüştaş Lojistik’in yeni kara terminali açıldı

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’in lojistik alanındaki önemine ve kapasitesine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, “Mersin, lojistikte Türkiye’nin mihenk taşlarından biri. Bu değer limanın özelleşmesiyle birlikte kat kat attı. Bugün Uluslararası Mersin Limanı’ndaki genişleme yatırımları, Niğde-Ankara otoyolu bağlantısı ve demiryolu projesi de Mersin’in önemini artırdı. Lojistikle birlikte tarımsal ürünlerin ihracatında da büyük başarılar elde ediliyor. Mersin, Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir kent” dedi.



Sektördeki faaliyetlerine 1 TIR ile başlayan Gümüştaş Lojistik’in bugün taşımacılık alanına yön veren firmalar arasında yer aldığını dile getiren Şatıroğlu, yeni kara terminali yatırımının firmaya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.



AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ise tüm sektörlerine önüne açmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.



Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.