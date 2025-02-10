Güneydoğulu Hububatçıların Gözü Dubai'ye Çevrildi

GAZİANTEP

Dünya gıda sektörünün en büyük uluslararası gıda fuarları arasında yer alan ve 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek olan Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı’yla ilgili son hazırlıkların da tamamlandığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu “Sektörümüz için 2025 yılının en önemli etkinliklerinden birisi olarak kabul ettiğimiz Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı’na katılacağız. Bu fuara ülke genelinden toplam 209 firma katılıyor. Söz konusu fuara 33’ü Gaziantep’ten olmak üzere bölgemizden 47 markamız da fuarda stantları ile yer alacak. Birlik olarak fuarda diğer Hububat Birlikleriyle TGİ çatısı altında birleştiğimiz standımızla katılımcı firmalarımıza info desteği vereceğiz. TGİ standımızda fuar süresince birçok ürünümüzle ilgili tadım faaliyetinde bulunacağız” dedi

Dünya Gıda Sektörünün Nabzı Dubai’de Atacak

Uluslararası fuarların ülkelerin üretim potansiyellerinin gözler önüne serilmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu bu fuarlar arasında Dubai Gulfood 2025 Uluslararası Gıda Fuarı’nın ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirerek “Yüzlerce ülkeden binlerce katılımcısıyla bu fuar sektörümüzün bütün bileşenleri için büyük önem taşıyor. Sektörümüzle ilgili yenilikleri yakından takip etme şansı yakalarken rakip ülkelerin izlediği yolları da görmek elbette önümüzdeki süreçte oluşturulacak yeni projeler açısından büyük önem taşıyor. Bölgemizden ve Gaziantep’ten fuara katılacak olan firmalarımız gerekli hazırlıklarını tamamladı. Fuar süresince gerek bölgemizi gerekse ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Fuarın bütün katılımcılar için başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.