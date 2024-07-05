Gürlife Hastanesi, uluslararası hastalara üst düzey hizmet veriyor

ESKİŞEHİR

Gürlife Hastanesi Medikal Direktörü ve Başhekimi Dr. Tugay Aydınay, web sitesi hizmetleri, çağrı merkezi, yabancı sigorta ilişkileri ve hasta transfer hizmetleri kapsamında sorunsuz iletişim sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yabancı hastalar ile iletişim kuran personelleriyle iletişim sıkıntılarını minimuma indirgemek ve tedavi hakkında gerekli tüm bilgileri aktarmak için yeterli donanım ve eğitime sahip olduklarının altını çizen Aydınay, “Gürlife Hastanesi, Uluslararası Hasta Hizmetleri bölümüyle kapsamlı bir hizmet sunmakta olup, bu hizmetler arasında danışma, tanı hizmetleri, fatura ve sigorta işlemleri, konaklama düzenlemeleri ve dil tercüme hizmetleri de bulunmaktadır. Hastanemiz, hastalarına ülkesine geri dönene kadar hizmet sağlayacak bir sistem tasarlamıştır. Bu kapsamda, Uluslararası Hasta Hizmetleri ekibi, hasta hizmet uzmanları ve konusunda uzman doktorlar öne çıkmaktadır” diye konuştu.

“Eskişehir ve çevresinde öncü olmayı hedefliyoruz”

Sağlık sektöründe verdikleri hizmeti üst sıralara taşıyacak plan ve projeleri olduğundan da bahseden Aydınay, ileriki dönemde Eskişehir ve çevresinde yüksek kalitede, hızlı ve güvenilir çözümlerle özel sağlık sektöründe öncü olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olduklarına dikkat çeken Aydınay, “27 Ağustos 2018 yılında Tepebaşı bölgesinde faaliyete geçen hastanemiz, geniş branş skalası, tecrübeli uzman doktor ve personeli ile hizmet vermektedir. 46’sı yoğun bakım yatağı (yetişkin yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım, kardiyovasküler yoğun bakım ve kardiyoloji yoğun bakım) olmak üzere 154 hasta yatağı ve 44 günübirlik servis yatağı ve 5 ameliyathanesi ve en son teknoloji cihazları ile şehrimizin en büyük özel hastanelerinden biri olma niteliğine sahiptir” dedi.

Hastane olanakları hakkında da açıklamalarda bulunan Tugay Aydınay, “Hastanemizde hizmet verdiğimiz dahili branşlar; iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji ve geleneksel tıp olarak sayılabilir. Cerrahi branşlar kapsamında da beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, göz sağlığı ve hastalıkları, girişimsel radyoloji, kalp ve damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, kulak-burun ve boğaz hastalıkları, ortopedi ve üroloji alanlarında hizmet vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışından gelen hastalara tedavi sonrası iletişim desteği sunuyoruz”

Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara otel rezervasyonları, uluslararası sigorta şirketleri ile iletişim ve havalimanı transfer hizmetleri konularında yardımcı olduklarını aktaran Aydınay, "Tıbbi raporların takibi ve hastaya ulaştırılması, hastanın tedavisi sonrası doktorları ile iletişiminin sağlanması ve taburcu olup ülkesine döndükten sonra doktor ile iletişim koordinasyonunun sağlanmasına katkı sağlamaktayız” açıklamasında bulundu.