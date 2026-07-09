Gürsoy Grup, Türkiye'nin en mutlu iş yerleri 2026 listesine girdi

Otomotiv, sigorta, mobilite ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Gürsoy Grup, çalışan memnuniyeti ve kurumsal kültür alanındaki uygulamalarıyla önemli bir başarıya daha imza attı. Grup, Happy Place to Work® tarafından yürütülen bağımsız değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak Happy Workplace Sertifikası almaya hak kazandı ve "Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri 2026" listesine girdi.

Çalışan geri bildirimleri ile insan kaynakları politikalarının kapsamlı biçimde değerlendirildiği sertifikasyon programında Gürsoy Grup; güvene dayalı çalışma ortamı, güçlü kurumsal bağlılık ve çalışan gelişimini önceleyen yönetim anlayışıyla öne çıktı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirket, "Çok İyi Çalışan Deneyimi" unvanına layık görüldü.

Başarılarını farklı sektörlerde sürdürüyor

Çalışan odaklı kurum kültürünü iş sonuçlarına da yansıtan Gürsoy Grup, son dönemde farklı sektörlerde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Grup bünyesindeki Ford Gürsoy, otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen Ford President's Award 2025 ödülünü kazanırken, Gürsoy Sigorta ise sektöre sağladığı katkılar nedeniyle 2025 Otomotiv Yıldızları Altın Üye ödülünün sahibi oldu.

Renault ve Dacia markalarının temsil edildiği Toroslar Şubesi, yılın ilk altı ayında MAİS standartlarında tam puan alan sayılı bayiler arasında yer aldı. Chery ve Jaecoo markalarında ise satış performansıyla Türkiye genelindeki bayi sıralamalarında düzenli olarak ilk 10 içerisinde yer alındı.

Grubun mobilite alanındaki markası Go Mobility, faaliyet gösterdiği broker ve rezervasyon platformlarında ulaştığı yüksek müşteri memnuniyeti puanlarıyla öne çıkarken, Mavi Beyaz Otel de yüksek doluluk oranı, misafir memnuniyeti ve tekrar tercih edilme başarısıyla dikkat çekti.

"En büyük yatırımımız insanımıza"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Alper Gürsoy, sürdürülebilir başarının temelinde çalışan mutluluğunun bulunduğunu belirterek, "En büyük yatırımımızı her zaman insanımıza ve ortak değerlerimize yaptık. Kendini değerli hisseden, potansiyelini ortaya koyabilen mutlu çalışanlar, şirketimizin bugün ulaştığı başarının en önemli mimarıdır. Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri arasında gösterilmek, birlikte oluşturduğumuz güçlü kurum kültürünün önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.