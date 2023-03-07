Gürsoy: İthalata bağlı hammadde, yem fiyatlarını artırıyor

Eray ŞEN



ADANA - Gürsoy, başta fiyat artışları olmak üzere sektörün sorunları ile şirketin son dönem çalışmaları hakkında EKONOMİ gazetesine açıklama yaptı. Yem fiyatlarının 2021 yılından 2022’nin mayıs ayına kadar olan süreçte çok ‘radikal’ şekilde arttığını ifade eden Gürsoy, “Bunda ana faktörlerden biri dolar kurundaki artış ve hammaddeye ulaşmadaki lojistik problemlerdi. 2022’nin mayısından eylülüne kadar olan dönemde daha stabil bir seyir izledi, dolar fiyatlarındaki stabilize ve hammadde fiyatlarındaki rahatlama nedeniyle, fiyatlar hiç değişmedi diyebilirim. Ekim kasım gibi nispeten daha düşük olmakla beraber yine artmaya başladı. Bu sene başında da yine fiyat hareketi oldu” yorumunu yaptı.

Hayvan yemi üretiminde kullanılan hammaddelerin ciddi oranda ithalata bağlı olması nedeniyle Türkiye’de yem fiyatlarının yurt dışı ve döviz kurundan etkilendiğini belirten Gürsoy, “Türkiye’nin ciddi bir yağlı tohum açığı var ve yağlı tohumların küspesi, yem fabrikalarının ana hammaddeleri arasında. Yapılması gereken; yağlı tohumlarımızı artırmak, hububatta geldiğimiz iyi noktayı biraz daha iyileştirmek. Ayrıca çiftlik ve mera yönetimi ve hayvan sağlığı gibi konularda aşama kaydedersek, Türkiye hayvancılığı basamak atlamış olur” dedi.

Yem sektörünün maliyetlerinin yüzde 85’inin hammadde giderlerinden oluştuğuna dikkat çeken Gürsoy, “Türkiye’de 350 yem fabrikası var; Türkiye’nin dört bir yanında fabrikası olan firmalar, uluslararası firmalar, kooperatif özelliğinde olan Tarım Kredi Yem, küçük, yerel fabrikalar, kendi yemini üreten tesisler gibi farklı yapıda işletmeler faaliyet gösteriyor. Yoğun rekabetin olduğu bir sektörde yüksek kar marjı ile çalışmak mümkün değil. Yüksek katma değer üretebilen bir sektör değil, bu durumda firmaların karlılığı, hammadde konusunda aldıkları pozisyona göre oluşuyor. Firmaların keyfi hareket etme ihtimali yok ama hammadde fiyatları arttıkça, buna bağlı olarak fiyatlar değişiyor” diye konuştu.

“Ar-Ge çiftliğimizde 2 bin hayvan vardı, artık yok”

Adana içerisinde OSB’de üretim ve depolama alanları olduğunu, ayrıca araştırma geliştirme faaliyetlerinde kullandıkları ve hayvancılık yaptıkları bir çiftlik bulunduğunu anlatan Güsoy, “Ama maalesef bir yıldır çiftlikte hayvan yok. Bunun sebebi, sektörün yaşadığı sorunlar. 2021 ve 2022 Türk hayvancılığı için çok sorunlu yıllar oldu. Çiftlikte daha önce 1.500 – 2 bin civarında besi hayvanımız vardı” bilgisini verdi. Çiftliğin ana faaliyet kolları olmadığını dile getiren Gürsoy, “Orada daha çok ürettiğimiz yemlerin performanslarını test ediyorduk. Şu anda bunu yapamıyoruz, saha çalışmalarına daha fazla ağırlık vererek bu araştırmamızı devam ettiriyoruz. Ama inanıyorum ki sektördeki sorunlar kısa vadede çözülerek çiftlik tekrar aktive edilecektir. Bunun hesaplamalarını yapıyoruz ama henüz net bir adım atmadık” ifadesini kullandı.

150 personel ile üç vardiya çalışıyoruz

Adana OSB’deki tesis ile hayvancılık çiftliğindeki boş alanlarda toplam 3-5 MW arası bir GES projesi kurmaya yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirten Gürsoy, kapasite kullanımı konusunda ise şu bilgileri verdi: “Yıllık üretim kapasitemiz 400 bin tonun üzerinde ve şu anda yüzde 85-90 dolu diyebilirim. Yaklaşık 150’ye yakın personel ile üç vardiya çalışıyoruz. Ürünlerimiz Trakya hariç Türkiye’nin her bölgesinde tüketiciye ulaşıyor. Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu daha kuvvetli olduğumuz pazarlar.”