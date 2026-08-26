Gürsu Belediyesi'nde yeni dönem dijitalleşmeyle şekilleniyor

EKONOMİ / BURSA

Bursa’nın sanayi ve tarım kimliğini birlikte taşıyan ilçelerinden Gürsu’da belediyenin yeni dönem yatırım gündemi, kent merkezinin yeniden düzenlenmesinden dijital belediyeciliğe, tarımsal üretimin teknolojiyle desteklenmesinden sosyal hizmetlere ve istihdama kadar geniş bir alana yayılıyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin geleceğini yalnızca fiziksel yatırımlarla değil, yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla da şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yeni dönemin dijital belediyecilik vizyonuna işaret eden Işık, “Yeni nesil belediye yönetiminin dijital tohumlarını, toprağın ve bereketin kenti Gürsu’da atıyoruz” dedi. İlçenin gelecek yıllardaki kent kimliğini belirleyecek en önemli yatırımlardan biri Gürsu Kent Meydanı Projesi olacak. Yaklaşık 15 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanan proje; kapalı otopark, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, kent sahnesi ve bellek evi gibi farklı işlevleri bir araya getirecek. Projede yer alacak kapalı otoparkın olası afetlerde sığınak olarak da kullanılabilmesi planlanıyor. Projenin önündeki en önemli engellerden biri olan eski PTT binasının yıkılmasıyla birlikte uygulama sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Başkan Işık, meydan için 550 hissedarla tek tek görüşüldüğünü ve 3 bin 200 metrekarelik alanda güncel rakamlarla yaklaşık 300 milyon TL tutarında kamulaştırma yapıldığını açıkladı. Mustafa Işık, Kent Meydanı’nın yalnızca bir meydan düzenlemesi olarak değil, Gürsu’nun sosyal ve kültürel yaşamını yeniden şekillendirecek merkezi bir kamusal alan olarak kurgulandığına işaret etti.

"Tarımda yapay zekâ dönemi"

Gürsu’nun tarımsal üretim gücünü teknolojiyle birleştirmek de belediyenin gelecek vizyonunda önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda geliştirilen GÜRTAM projesiyle tarımda yapay zekâ ve teknoloji tabanlı uygulamaların kullanılması hedefleniyor. Belediye, üreticilerin daha doğru kararlar alabilmesi, üretimde verimliliğin artırılması ve tarımsal faaliyetlerin daha bilimsel verilere dayandırılması için teknoloji kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Gürsu’nun tarım kimliğini korumakla birlikte bu kimliği teknolojiyle güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Mustafa Işık, yeni nesil belediyecilik anlayışının tarım alanında da karşılık bulmasını istediklerini anlattı. Dijital dönüşüm yalnızca tarımla sınırlı değil. Gürsu Belediyesi, vatandaş odaklı hizmetleri geliştirmek amacıyla yapay zekâ destekli uygulamalar üzerinde de çalışıyor. Akıllı şehircilik yaklaşımı kapsamında geliştirilen mobil uygulamalarla vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşması, taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi ve hizmet süreçlerinin veri temelli yönetilmesi hedefleniyor.

"Gençler ve kadınlar için girişimcilik rotası"

Gürsu Belediyesi’nin yeni dönem hizmet anlayışının bir diğer ayağını sosyal belediyecilik oluşturuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın YADES programı kapsamında yürütülen “Yuvamda Sağlık ve Umut Var” projesiyle ilçede yaşayan 65 yaş üstü 7 binden fazla vatandaşa yönelik kapsamlı destek mekanizması oluşturuldu. Gürsu Belediyesi’nin gelecek planlarında gençlerin ve kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması da öne çıkıyor. Bu kapsamda Bursa Ticaret Borsası ile birlikte “Genç Kadınlar Teknoloji ve Liderlik Projesi” hayata geçirildi. Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında 29 bin 359 avro hibe desteği alan proje ile genç kadınların teknoloji temelli iş fikirlerini geliştirmeleri ve uluslararası girişimcilik ekosistemine dahil olmaları hedefleniyor. Öte yandan belediyenin Kollektif Kariyer Merkezi uygulamasıyla iş arayanlarla işverenlerin daha hızlı buluşturulması ve ilçedeki sanayi kuruluşlarının istihdam ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanıyor. Başkan Işık’ın ilçe vizyonunda tarım ve sanayinin yanında turizm de giderek daha fazla yer tutuyor. Mustafa Işık, Gürsu’nun yalnızca Bursa’nın büyüyen yerleşim alanlarından biri olarak değil, tarım, sanayi ve turizmi birlikte geliştiren bir ilçe olarak konumlanmasını istediklerini ifade etti.