“Güven olmadan sürdürülebilirlik mümkün değil”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’nin kurumsal sorumluluk alanındaki en köklü etkinliklerinden biri olan Kurumsal Sorumluluk Zirvesi, Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (TKSD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) iş birliği ile bu sene ilk kez İzmir’de güven teması ile gerçekleşti. Zirvede konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, güvenin sadece bireyler arası bir duygu değil; ekonomik büyümenin, çevresel mücadelenin ve toplumsal istikrarın vazgeçilmez yapı taşı olduğuna dikkat çekti. Zorlu, sürdürülebilir kalkınmanın artık yalnızca devletin değil, iş dünyasının da ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sibel Zorlu: “Güven, ekonomik ve toplumsal refahın temeli”

Bu yılki zirvenin güven temasını merkezine almasının son derece anlamlı olduğunu ve güvenin, yalnızca bireyler arası ilişkilerin değil, ekonomik refahın ve toplumsal bütünlüğün de kurucu unsuru olduğunu ifade eden Zorlu, “Bu noktada, ünlü siyaset bilimci ve düşünür Francis Fukuyama'nın önemli bir tespitini hatırlatmak isterim: Fukuyama, "Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması" adlı eserinde, toplumların ekonomik başarılarının yalnızca politikalarla değil, kültürel olarak gelişmiş bir güven duygusuyla mümkün olduğunu vurgular. Yüksek güven düzeyine sahip toplumların, daha güçlü ekonomiler ve daha kapsayıcı sosyal yapılar inşa edebildiğini ortaya koyar. Yani, ekonomik büyümenin, siyasi istikrarın, toplumsal dayanışmanın ve çevresel mücadelenin temelinde güven yer alıyor. Bu nedenle bugün burada; yeşil finansmandan toplumsal cinsiyet eşitliğine, hesap verebilirlikten sürdürülebilirlik stratejilerine kadar pek çok başlıkta, güven ortak paydasında buluşuyoruz” dedi.

Nuran Aksu: “Güvensizlik pek çok iş hedefini engelliyor”

Şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik stratejileri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yeşil finansman gibi başlıkların tartışılacağı bu etkinlikte ana temanın güven olduğunu dile getiren Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Aksu, “Güven teması gitgide daha da kaybettiğimiz günlerdeyiz. Güvenin olmadığı yerde yaşamın da olmadığı, yaşamın olmadığı yerde yetkinliğin olmadığı, yetkinliğin olmadığı yerde korkunun devreye girdiği, korkunun devreye girdiği yerde öfkenin başladığı, öfkenin olduğu yerde de birlikte yaşamanın imkansız olduğu yaşamlar mevcut. Biz bunları çok yoğun çalışırken belki hissetmiyoruz ama iş hayatında pek çok iş hedefini etkiliyor. Dolayısıyla bugün güveni temele aldık” diye konuştu.

Muhittin Bilget: “Güven en önemli yapıtaşı”

Günümüzde jeopolitik belirsizlikler, ekonomik kırılganlıklar ve dönüşen beklentilerin artık sadece üretmek değil, güven veren bir yapı kurmak gerektirdiğini ifade eden Norm Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Bilget, “Biz güveni; şirket ile çalışan, tedarikçi ile müşteri, liderler ile toplum arasında kurulan görünmeyen ama en sağlam köprü olarak görüyoruz.

Stratejik planınız ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, ekibiniz uygun kültürü paylaşmıyorsa başarısız olursunuz. Güven günümüzde en önemli yapıtaşıdır” dedi.