Güzelyalı ve sit alanlarında yeni imar dönemi

EKONOMİ (BURSA) - Mudanya Belediyesi, Güzelyalı ve çevresinde uzun yıllardır süren imar sorununu çözüme kavuşturdu. Güzelyalı Revizyon Uygulama İmar Planı ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Yıllardır süren plansızlık ve belirsizlik sona erdi. Bu plan, sadece teknik bir düzenleme değil, vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmesi için önemli bir adımdır” dedi.

2024 yılında mahkeme kararıyla iptal edilen planın ardından, tüm plan ölçeklerinin eşzamanlı olarak ele alındığını belirten Dalgıç, planlama sürecini şöyle anlattı: “Planlama sürecinde vatandaşlardan gelen talepler titizlikle incelendi, mevzuata uygun olanlar plana entegre edildi. Yıllardır plansız kalan arkeolojik sit alanları da bu planla çözüme kavuştu. Özellikle Güzelyalı Yalı Mahallesi’nde şuyulandırma alanında kalan ve bu nedenle vatandaşlarımızın mevcut yapıları parsel bazında yıkıp yeniden inşa edemediği bölgelerdeki sorunlar giderildi. Ayrıca 2015’te yapılan kadastro yenilemesi sonrası ortaya çıkan mülkiyet sorunları ve mağduriyetler de ortadan kalktı. Defalarca iptal edilen önceki planların iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırladığımız yeni plan, inşaat faaliyetlerindeki duraksamaların önüne geçecek şekilde düzenlendi. Büyük bir özen ve yoğun mesaiyle hazırladığımız plan, yasal çerçevede sağlam temellere oturtuldu. Hızlı ve etkili bir çalışmayla hazırladığımız planlar Büyükşehir Meclisimizde de onaylandı. Yeni plan, askı ve itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.”

Deniz Dalgıç, rant odaklı değil, hak temelli bir kentsel düzenin önünü açtıklarını belirterek, “Mudanya’nın tüm mahallelerinde önceliğimiz adaletli, dengeli ve planlı kentleşmedir. Planlama süreci boyunca zeytinlik alanlara hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı, bu alanların tamamı korundu” diye konuştu.