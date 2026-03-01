Güzide Restoran 9. şubesi Gebze’de basın mensuplarıyla açıldı

Kocaeli

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Beylikbağı’nda hizmete giren Güzide Restoran’ın yeni şubesini iftar programında basın mensuplarına tanıttı. Belediye iştiraki kafe-restoran zincirinin 9. şubesi olan Beylikbağı Güzide basın mensupplarını ağırlayarak kapılarını açtı. Açılışta konuşan Büyükgöz, “Amacımız esnafa rakip olmak değil; ilçemizde kaliteyi ve hizmet standartlarını yükseltmek” diyerek sosyal belediyecilik anlayışını ön plana çıkardı.

Büyükgöz, 2010 yılında göreve geldiklerinde bölgede sosyal değişikliklerin olmadığını hatırlatarak, “Bugün ise konuştuğumuz birçok konuyu hayata geçireceğiz. Bu süreçte mühendislerimiz, çalışanlarımız ve müteahhitlerimizle birlikte büyük bir emek ortaya koyduk. Kamu eliyle yapılan işler genellikle dört duvarla sınırlıdır, fakat biz özel sektör mantığıyla hareket ederek yaşam standartlarını yüksek tutmayı hedefledik” dedi.

Büyükgöz, Güzide’nin Gebze’de sadece bir restoran zinciri olmadığını, aynı zamanda toplum için örnek bir sosyal alan olarak tasarlandığını belirterek, “Biz hem kalite hem hijyen hem de hizmet anlayışımızla ilçemize değer katmayı hedefliyoruz. Güzide’nin her şubesi, bölgedeki esnafa ilham verecek bir standart oluşturacak” ifadelerini kullandı. Beylikbağı şubesinin açılışıyla zincirin 9. şubesine ulaştıklarını vurgulayan Büyükgöz, yılsonuna kadar 10. şubenin de faaliyete geçeceğini açıkladı.

Beylikbağı Güzide, aynı anda 250–280 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Restoranın üst katında ise 600 metrekarelik alan düğün, nişan ve davet salonu olarak planlandı. Büyükgöz, “Bu alan sadece yemek yenilecek bir mekan değil; bölgedeki sosyal etkinlikler için de önemli bir buluşma noktası olacak. Salonun hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kısa süre içinde hizmete açılacak” dedi.

Büyükgöz, sosyal belediyeciliğin Gebze’de nasıl bir fark yarattığını da hatırlatarak, “Güzide ile gençlerimiz, ailelerimiz ve bölge halkımız için hem kaliteli hem güvenli bir ortam sunuyoruz. Amacımız, ilçemizdeki sosyal yaşamı güçlendirmek ve esnafımıza destek olurken topluma örnek olmayı sürdürmek” ifadelerini kullandı.