Hacılar’a 100 milyon TL’lik yatırım

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Altyapı yatırımlarının ilçenin geleceği için önemine dikkat çeken Bilal Özdoğan, “KASKİ ve Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde bağlar bölgemizde üç ayrı hat üzerinde yaklaşık 100 milyon TL’lik altyapı çalışmasını yürütüyoruz. Bu yatırımlar, ilçemizin uzun yıllar ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Yaz aylarıyla birlikte üstyapı çalışmaları da hız kazanacak. Altyapısı tamamlanan bölgelerde yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüreceğiz” dedi. Vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlama yaptıklarını kaydeden Özdoğan, “Çalışmalarımızı planlı ve etap etap yürütüyoruz. Amacımız hemşehrilerimize daha modern, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir Hacılar sunmak” ifadelerini kullandı.