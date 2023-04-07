Hacılar’da Halit Özkaya Kütüphanesi açıldı

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Halit Özkaya Kütüphanesi’nde 25 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın yer alıyor. 450 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli ve sessiz çalışma alanı, çocuk kitaplığı bölümü, kafeterya, gençlere yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri olan kütüphane sadece Hacılar’a değil tüm Kayseri’ye hizmet verecek. Merhum Halit Özkaya’nın kardeşi, aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Halit Özkaya’nın eğitime ve okumaya verdiği değerden bahsederek,

“Bugün bizler için çok anlamlı. Duygu dolu bir o kadar da sevinçli bir gün. Zira bugün ailemizin çok değerli büyüğü Halit Özkaya adına yaptırılan tam da kendi kişiliğine, hayat felsefesine uygun üretime katkı sunacak, Hacılarımızın ihtiyacı olan güzel bir eserin hep birlikte açılışını yapıyoruz” dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, “Sadece ilçemizdeki öğrenciler için değil, bütün Kayseri’mizdeki gençlerimizin hizmetine sunulan bir kütüphane oldu. Her türlü dijital ortam var.

İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz ve hayırsever işbirliği ile çok kıymetli bir eser ortaya çıktı” diye konuştu. Kurdele kesimi sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özkaya ailesi adına aile büyükleri Şerife Özkaya, Abidin Özkaya, Alper Özkaya ve Serdar Özkaya’ya teşekkür plaketi, kütüphane maketi ve kütüphane giriş kartı takdim etti.