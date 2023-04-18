Haier Europe, deprem bölgesine 10 çamaşır konteyneri kurdu

ESKİŞEHİR - Depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılamak için bölgeye 2 kamyon içme suyu, 10 bin adet pastörize gıda ve 25 bin adet ekmek ulaştıran firma, tüm bu yardımlara ek olarak 13 adet jenaratör ile çok sayıda ısıtıcı ve metal kesici gönderdi.

Türkiye ve Avrupa’daki çalışanları arasında bağış kampanyası başlattıklarını açıklayan Haier Europe CEO’su Yannick Fierling, kampanya kapsamında toplanan bağışın üzerine şirket olarak bir o kadar daha ekleyerek bölgeye ilettiklerini söyledi. Türkiye’yi sarsan sosyal ve çevresel felaketin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Fierling, “Bu insani trajedi, çok sayıda kuruluşun sahada üstlendiği kritik çalışmalara destek verilmesini gerektiriyor. Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket olarak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek zorundayız. Haier Europe, insan odaklı bir şirkettir ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki topluluklara yakın olmak, sıfır mesafe felsefemizin bir parçasıdır. Umarız katkılarımız restorasyon süreçlerinin bir an önce aktif hale gelmesine destek olur” diye konuştu.