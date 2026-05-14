Hakan Alaca MESİAD adaylığını açıkladı

ALACA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı ve MESİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hakan Alaca, Reigna Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Meral Erdem, Şifa Eczanesi Sahibi Serhat Mankuli ve Akdemirler İnşaat Malzemeleri Genel Müdürü Mehmet Ali Akdemir ile birlikte Mersin Tenis Kulübü'nde Mersin'de görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluştu.

Basın mensuplarının üstlendiği kamu görevine dikkat çeken Alaca, basın emekçileriyle iş birliği içerisinde çalışmaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Çünkü siz sayın basın emekçileri sadece bir iş yapmıyor, aynı zamanda bir kamu görevi üstlenmiş durumda bulunuyorsunuz. Kamu adına denetçilik görevinizi ifa ediyor, toplumun bilgiye hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bu nedenle çalışma şartlarınız ve yaşam koşullarınız bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Sizler ne kadar rahat çalışır ve yaşarsanız, kamu adına üstlendiğiniz görevi de o denli sağlıklı şekilde yerine getirebilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da sizlerle iş birliği içerisinde çalışmayı ve bu iş birliğini güçlendirerek sürdürmeyi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN ÖNEMLİ PROJELERDE MESİAD İMZASI VAR

MESİAD’ın Mersin’in en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çeken Hakan Alaca, derneğin bugüne kadar kent adına gerçekleştirilen birçok önemli projede etkin rol üstlendiğini belirterek, “MESİAD, Mersin’de bugüne kadar gerçekleştirilen önemli projelere katkı sunmuş, yön vermiş önemli STK’larımızdan biridir. Elbette her sivil toplum kuruluşu gibi dönemsel koşullardan, ekonomik konjonktürden ve yönetim anlayışlarından etkilenmiştir. Faaliyetlerini zaman zaman hızlandırmış, yavaşlatmış ya da mevcut şartlara uyum sağlamaya çalışmıştır. Ancak her şart altında MESİAD, Mersin ve bölgemiz adına fayda üretmeye gayret göstermiştir” diye konuştu.

Önceki dönem yöneticilerine ve emeği geçen tüm üyelere teşekkür eden Alaca, mevcut süreçte MESİAD’ın yeniden güçlü bir sorumluluk üstlenmesi gereken bir dönemde olduğunu vurgulayarak, “Bugün bölgemizin, şehrimizin ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlar değerlendirildiğinde, MESİAD bünyesindeki tüm unsurların yeniden sorumluluk alması gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu doğrultuda arkadaşlarımız, dostlarımız ve üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz uzun istişareler sonucunda; reel, şeffaf ve uygulanabilir prensipler çerçevesinde yeni döneme ilişkin kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük” şeklinde konuştu.

2026 YILININ SON ÇEYREĞİNDE LANSMAN YAPILACAK

Hakan Alaca, 2026 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek lansman toplantısında yeni dönem yapılanmasına ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağını da açıklayarak, “Söz konusu lansmanda; yönetim kurullarımızı, çalışma programlarımızı, üç yıllık yol haritamızı ve MESİAD bünyesindeki önemli yapılardan biri olan AKADEMİSİAD’a ilişkin tavsiye ve çalışma programlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Kent protokolü, basın mensupları ve kamuoyunun katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmada yeni dönem vizyonumuzu detaylı şekilde açıklayacağız” dedi.

Açıklamasında MESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu da duyuran Alaca, şu değerlendirmede bulundu: “Yeni dönemde MESİAD’ın; ekip arkadaşlarımızla birlikte ilkeli, doğru ve sürdürülebilir projelerle yönetileceği bir döneme talip olduğumuzu ifade ediyor, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğumu siz değerli basın mensuplarının nezdinde başta MESİAD üyelerimiz olmak üzere tüm kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk, gurur ve onur duyuyorum.”

Görevin ağır sorumluluklar taşıdığını vurgulayan Alaca, hazırladıkları programın akademik destekler ve saha deneyimleriyle şekillendirildiğini belirterek, “Elbette üstlenmeye talip olduğumuz görev kolay bir görev değildir. MESİAD gibi Mersin’in önemli kuruluşlarından birinin yönetimine talip olmak ciddi sorumluluklar gerektirmektedir. Bu doğrultuda akademik destekler ve saha deneyimleriyle oluşturduğumuz yoğun, uygulanabilir ve gerçekçi bir program hazırladık. Programımız kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra uygulama süreçlerinde de siz değerli basın mensuplarının ve kamu denetçilerinin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“MESİAD’I ESKİ DİNAMİZMİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

Yeni dönemde MESİAD’ın yeniden eski dinamizmine kavuşması için çalışacaklarını ifade eden Alaca, kent yararına yapılacak tüm çalışmalarda aktif rol üstleneceklerini söyleyerek, “MESİAD’ın yeniden eski dinamiklerine kavuşacağına, Mersin’e katkı sunan, yön veren ve kamu yararına gerçekleştirilecek her çalışmada etkin rol alan bir yapıya dönüşeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda büyük bir gayret ve özveriyle çalışacağız” diye konuştu.

“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin dayanışma içerisinde çalışmasının önemine de dikkat çeken Alaca, mevcut dayanışma kültürünü daha ileri taşımayı hedeflediklerini aktaran Alaca, “Yerel yönetimlerimiz ve onları destekleyen sivil toplum kuruluşlarımızın güçlü iletişim ve dayanışma içerisinde çalışması son derece önemlidir. Bizler de mevcut dayanışma kültürüne yeni katkılar sunabilmek, bu birlikteliği daha da geliştirebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Açıklamasının sonunda önceki dönem yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına ve MESİAD’a katkı sunmuş tüm üyelere teşekkür eden Hakan Alaca, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere önceki dönem MESİAD yöneticilerimize ve bugüne kadar katkı sunmuş tüm kıymetli üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu sürecin hem MESİAD’ımız hem kentimiz hem de bölgemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm kamuoyuna sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”