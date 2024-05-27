Halı sektörünün büyük buluşması yarın Gaziantep'te gerçekleşiyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Halı sektörünün en büyük buluşmalarından birisi olan fuar sektör profesyonellerini bir araya getirerek ulusal ve uluslararası halı ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacak.

Fuarda; el yapımı halı ve kilimler, makine yapımı halı, tekstil zemin kaplamaları, son teknoloji dokuma teknikleri sergilenecek. Ayrıca tekstil zemin kaplamaları, lifler, iplikler, tekstil makine ve aksesuarları da fuar kapsamında sergilenecek.

Halı sektörünün başkenti Gaziantep’te düzenlenecek olan fuar; Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası'nın destekleriyle düzenlenecek ve 2 salon 30 bin m2 alanda 10 ülkeden 200 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleştirilecek.