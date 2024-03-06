Halıcılar Hindistan’da yeni başarı öyküleri yazmak istiyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Hindistan’a yönelik düzenlenen Sektörel Ticaret Heyeti etkinlikleri başarılı bir şekilde tamamladı. Hindistan’ın Delhi ve Mumbai şehirlerinde gerçekleştirilen B2B görüşmeleri yanı sıra heyet katılımcıları her iki kentte de pazar araştırmaları yaptı.

Hindistan’da halı sektörünün yeni başarı öyküleri yazabileceğini ifade eden Başkan Vekili Adem Beğendi, 2024 yılında bir çok ülkeye yönelik tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade etti. Delhi’de ikili görüşme alanını ziyaret etmesi için özellikle davet edilen Hindistan Tekstil Bakanı Piyush Goyalin kalabalık bir heyetle davete icabet ettiğini dile getiren Beğendi, Bakan’a Türk Halı Sektörünün gücü, Hint pazarından beklentileri, ikili işbirliklerin geliştirilmesi için ve özellikle Türk halılarına karşı uygulanan %20 gibi yüksek gümrük vergileriniz azaltılması beklentilerimizi ve İstanbul’da düzenlemekte olduğumuz CFE Halı ve Yer Kaplamaları fuarına Hintli üreticileri ve ziyaretçileri beklediğimizi iletti.

Hindistan’da 2024 koleksiyonları görücüye çıktı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği heyeti, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler stratejisi kapsamında dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Hindistan’a düzenlediği Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, Delhi’deki temaslarını tamamlayarak Hindistan’ın en önemli liman ve ticaret kentlerinden birisi olan Mumbai’ye gitti. Burada düzenlenen B2B görüşmelerine Hindistan’ın en büyük halı ithalatçıları katılırken Halıcılar, Hindistan pazarı için özel olarak hazırladıkları koleksiyonlarını alıcılara tanıttı. Yoğun geçen B2B görüşmelerinin ardından saha araştırması da yapan GAHİB heyeti Hindistan’da en çok talep gören ürünlerin tespiti için çalışmalar yaptı. Mumbai’de her sene düzenlenmekte olan HGH India fuar yöneticileri tarafından özel olarak ağırlanan heyet katılımcıları, CFE Halı ve Yer Kaplamaları fuarına katılımın artırılması için fuar idaresinin kendi veri tabanındaki firmalara özel duyuruların yapılması konusunda mutabakat sağlarken, yapılan toplantıda karşılıklı iş birlikleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Türk halısı Hindistan’da büyük beğeni topluyor

Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti hakkında bilgiler veren GAHİB Başkan Vekili Adem Beğendi “Hindistan Türk halıcılarının yeni başarı öyküleri yazabileceği bir pazar potansiyeline sahiptir. Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Hindistan, dünya genelinden 160 milyon dolarlık halı ithalatı yaparken bunun 20 milyon dolarlık bölümü Türkiye’den gerçekleştirilmiş. Delhi’nin ardından Mumbai’ye giderek bu kentte de B2B çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hindistan, sektörümüz için büyük bir pazar olmaya aday. El halısının maliyeti yönü ile Hindistan iç pazarında erişilebilirliğin çok düşük olmasına rağmen, Türk halısının fiyat yönü ile erişilebilirliği, ürünlerimizin kolay temizlenebilmesi, ürün fiyatlarının her kesimden insanın beğenisine hitap edebilecek kalite alternatiflerine sahip oluşunun yanı sıra çok çeşitli desen alternatifine sahip koleksiyonlarımız Hintlilerin büyük beğenisini kazandı. Elbette global pazarlardaki payımızı arttırmak ve yeni başarı öyküleri yazmak için Hindistan pazarı halı sektörüne ve sektör temsilcilerine büyük heyecan veriyor. Mumbai’de yaptığımız pazar araştırmalarının ardından heyetimiz programını başarıyla tamamlayarak yurda döndü” dedi.