Halıda güç birliği, Domotex Fuarı’na karşı İstanbul Fuarı düzenlenecek

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Dünya makine halı üretiminde önemli bir yere sahip Türkiye’de halı ihracatçıları dünya halı ticaretinin merkezi olma hedefiyle işbirliğine gitti. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ve TÜYAP arasında her yıl düzenlenecek Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı için protokol imzalandı. Protokol kapsamında ilk fuar 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Düzenlenen imza törenine GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve birliklerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Halının ticaret merkezi Almanya değil, Türkiye olacak”

İmza töreninin ardından bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Türkiye halı sektörü için tarihi bir karara imza attıklarını söyledi. Halı üretim merkezi olan Türkiye’nin aynı zamanda halı ticaretinin de merkezi olacağını söyleyen Kaplan, “Daha önce her yıl ocak ayında Almanya’nın Hannover kentinde katıldığımız fuar yerine, halı sektörünün en büyük fuarı bundan sonra İstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde sektörel fuarcılığın gelişmesine katkı sağlamak için önemli bir adım atıldı. Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen halı fuarının, Hannover’e katkısı her yıl milyonlarca Euro’yu buluyor. Ulaşım, konaklama, yeme içme ve diğer harcamalardan ciddi gelir elde etmekte. Oysa Almanya, halı üreticisi bir ülke değil. Bizler halı üreticisi bir ülkeyiz ve üretimdeki liderliğimizin, ticaret alanında da sürmesini istiyoruz” dedi.

Son yıllarda Almanya'da fuar ziyaretçilerinin çok ciddi vize sorunu yaşadığına da dikkat çeken Kaplan “Almanya uyguladığı vize politikası ile fuara nitelikli alım heyetleriyle katılacak olan Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülke vatandaşına vize vermiyor. İstanbul, dünyanın her tarafından kolayca ulaşılabilen bir dünya başkentidir. Fuarımıza dünyanın her ülkesinden çok geniş katılım sağlanacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra kazanan Türkiye olacak, kazanan Türk ekonomisi olacak. Bu fuar Türkiye’nin en geniş çaplı uluslararası fuarlarından birisi olacaktır” diye konuştu.

“Hangi ilde hangi sektör güçlü ise ilgili fuarlar düzenlenebilir”

İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler ise İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyanın en büyük halı ticaret merkezi olduğunu ifade etti. Fuarların ülke kalkınmasında büyük önemi olduğunu belirten Diler, şunları kaydetti: “İnşallah bundan sonra hükümetlerimiz fuarcılık konusuna daha yoğun bir şekilde el atar. Gaziantep'te, Konya'da, Ankara’da ve diğer pek çok ilde, uluslararası fuarlar düzenlenir. Böylece bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma dediğimiz gelişmeler yaşanır. Bu çok önemli bir konudur. Hangi ilde hangi sektör güçlü ise, ileri ise o sektörle ilgili fuarlar düzenlenebilir. Çok önem verdiğimiz bu iş birliğinin hayata geçmesinden gurur duyuyorum.

Ülkemizin menfaati için çok çok önemli bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu iş birliğimiz çok uzun soluklu olur ve çok başarılı bir fuar gerçekleştiririz. Türkiye’nin en önde gelen fuar organizatörlerinden biri olan TÜYAP'ın, iki ihracatçı birliğimizin de desteği ile dünyanın en önemli halı ve yer kaplamaları fuarını gerçekleştireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, Abidin Başkanımızın kararlı duruşuna teşekkür ediyorum. İnşallah uluslararası başarılı bir fuarı ülkemize kazandırıp, Türkiye'yi yeniden halı ticaretinin merkezi yapacağız.”

“Türkiye’yi fuar alanında da dünyanın bir numarası yapacağız”

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de Türkiye'de halı fuarı yapmanın, sektörel fuarcılığın gelişimi için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Halı üretiminde dünyanın lideri olan Türkiye'nin, halı ve zemin kaplamaları fuarı alanında da dünyanın bir numarası olmasını amaçladıklarını aktaran Ersözlü, “Bu doğrultuda güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu amaçla yola çıktık.

Bu fuar TÜYAP'ın 43 yıllık bilgi birikimi, tecrübesi, yurt içi ve yurt dışı küresel teşkilatlarıyla birlikte Birliklerimizin de desteği ve iş birliği ile düzenlenecektir. Bu fuarı uluslararası alanda aranılan ve marka bir fuar haline getireceğiz. Tarihi bir güne ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah bu fuar, sektör fuarları içerisinde en önemli fuarlardan birisi haline gelecektir. Önümüzdeki 5-8 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'ni dolduran bir fuar düzenleyeceğiz. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak böylesine önemli bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ekibimizle birlikte fuarın başarısı için var gücümüzle çalışacağız” dedi.