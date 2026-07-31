Halil Bağlı: “Turizm pastasındaki payımız her yıl küçülüyor”

Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Marmaris ekonomisinin neredeyse tamamen turizme bağlı olduğunu belirterek, döviz kurunun enflasyon karşısında düşük seyretmesi ve Türkiye'nin pahalı bir destinasyon haline gelmesinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. 2026 sezonunun beklentilerin altında geçtiğini ifade eden Bağlı, yabancı turist sayısındaki gerilemenin iç pazarla telafi edilmeye çalışıldığını, ancak bunun ülke ekonomisine beklenen döviz girdisini sağlamadığını dile getirdi.

Odanın temel görevinin üyeleri ile kamu kurumları arasında köprü olmak olduğunu belirten Bağlı, "Üyelerimizin haklarını koruyor, kamu kurumlarıyla ilişkilerinde destek sağlıyoruz. Odamızın mali imkânları sınırlı olduğu için kapsamlı sosyal faaliyetler yürütme imkânımız bulunmuyor. Temel faaliyet alanımız üyelerimizin sorunlarını takip etmek ve çözüm üretmek" dedi.

Marmaris ekonomisinin tamamen turizme dayandığını vurgulayan Bağlı, "İlçede balıkçılık ve süngercilik gibi geleneksel gelir kaynakları büyük ölçüde sona erdi. Bugün Marmaris'in en önemli, hatta tek gelir kaynağı turizm. Ancak turizm pastasından aldığımız pay her geçen yıl azalıyor. Bu da ilçemizin en önemli sorunlarından biri haline geldi" diye konuştu.

“Yatırımlar durma noktasına geldi”

Deniz turizmi sektörünün giderek zorlandığını ifade eden Bağlı, "Yatırımlar durma noktasına geldi, tekneler yenilenemiyor ve sektörün gelirleri her geçen gün azalıyor. Bu sıkıntılar yalnızca yat işletmelerini değil, günübirlik gezi teknelerini, su sporları işletmelerini, dalış turizmini ve deniz turizminden gelir sağlayan tüm sektör temsilcilerini olumsuz etkiliyor. Deniz turizmiyle bağlantılı tüm paydaşlar ciddi sorunlar yaşıyor" dedi.

Mevcut ekonomik koşulların yeni yatırımları zorlaştırdığını belirten Bağlı, şunları söyledi: "Bugüne kadar sektörün gelişmesi için yeni tekneler ve yatırımlar hayata geçirildi. Ancak döviz kurunun enflasyon karşısında düşük seyretmesi ve Türkiye'nin yabancı turist açısından pahalı bir destinasyon haline gelmesi turizm sektörünü ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bugün en temel sorunumuz bu."

2026 sezonunun beklentilerin altında geçtiğini ifade eden Bağlı, "Sezonda yalnızca iç pazarın sağladığı hareketlilik var. Yabancı turist sayısında ise ciddi bir düşüş yaşanıyor. İç turizm sektör açısından bir canlılık oluştursa da ülke ekonomisine beklenen döviz girdisini sağlamıyor. Turizmden gerçek anlamda söz edebilmemiz için yabancı turistin euro, sterlin, dolar ya da diğer dövizlerini Türkiye'de harcaması gerekiyor. Asıl turizm geliri budur" diye konuştu.

“2027’den beklentimiz de zayıf”

2027 sezonuna ilişkin beklentilerin de zayıf olduğunu dile getiren Bağlı, "Yerel yönetimler, odalar ve sektör temsilcileriyle düzenli olarak bir araya geliyor, değerlendirmeler yapıyoruz. Ancak şu an için 2027 sezonuna ilişkin olumlu sinyaller almıyoruz. Mevcut ekonomik koşullar değişmediği sürece turizmde büyük bir toparlanma beklemek gerçekçi olmaz" dedi.