Halk Ekmek’in modern fabrikası 4 Şubat’ta açılıyor

ESKİŞEHİR

2000 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in sosyal hizmet projelerinden biri olarak faaliyetlerine başlayan Halk Ekmek, gerek mevcut tesis kapasitesinin artan ihtiyaca cevap verememesi gerekse teknolojisinin eskimesi nedeniyle başlattığı çalışma kapsamında yeni bir tesise kavuşuyor. Yaklaşık 6 bin metrekare kapalı, 17 bin 700 metrekare açık alana sahip Halk Ekmek Unlu Mamüller Fabrikası, 4 Şubat Pazar günü saat 13.00’te düzenlenecek resmi törenle Eskişehirlilerin hizmetine sunulacak.

Eskişehirlilerin uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ihtiyacını karşılamaya devam edecek tesis, yüksek teknolojiye sahip yapısı ile el değmeden üretilen ve poşetlenen ekmeklerin yanı sıra kapasitesini ve ürün çeşitliliğini de arttıracak. Halk Ekmek, yeni fabrikası günlük yaklaşık 300 bin ekmek kapasitesine sahip olacak.

Yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle Halk Ekmek’in çok önemli bir noktada olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “2000 yılında sosyal hizmet projelerimizden biri olarak başlattığımız Halk Ekmek, son teknoloji ile donatılmış yeni fabrikası ile Eskişehirlilere sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmaya devam edecek. Bu tesis, günün şartlarına uygun hatta batı Avrupa ülkelerinde görülen, ekmek üreten fabrikaları ve fırınlara paralel teknolojisi ile Eskişehir için çok iyi olacak. Türkiye’nin ender modern tesislerinden biri olacak Halk Ekmek’in yeni fabrikası Eskişehir’imize hayırlı olsun” dedi.

Mobil Mutfak ve Mobil Fırın da hizmete giriyor

Fabrika açılışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve olası afet durumlarında her koşulda çalışabilecek olan Mobil Mutfak (Aşevi) ve Mobil Fırının da hizmete gireceğini müjdeleyen Büyükerşen, günde 3 bin kişiye aynı anda yemek verebilecek mobil mutfağın yemek hazırlık ve pişirme alanlarının yanı sıra soğuk hava deposuna da sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Mobil Fırınla ilgili de bilgi veren Büyükerşen, içinde küçük bir yemek servis alanının da bulunduğu fırının günde 70 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Yeni fabrika hakkında bilgi veren Halk Ekmek San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kaplan ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in başlattığı bu önemli sosyal proje ile yeni bir adım daha atıyoruz. Yeni fabrikamız 4 Şubat Pazar günü hizmete sunulacak. Aynı anda üretim yapabilecek olan birbirinden bağımsız üç ayrı üretim hattı bulunan tesisimizde ekmeklerimiz el değmeden üretiliyor ve poşetleniyor. 2000 yılında sadece dilimlenmiş ekmek üretimi ile başlayan yolculuğumuzda bugün her yönü ile kurumsal yapıya sahip, zengin ürün gamıyla örnek bir işletme haline geldik. Yeni tesisimizde tost ekmeği, simit ve kandil simidi gibi yeni ürünleri de Eskişehirlilerin beğenisine sunuyoruz. Aynı zamanda Halk Ekmek olarak; Beyaz Ekmek, Kepekli Ekmek, Buğday Ekmek, Roll Ekmek çeşitleri, Ramazan ayına özel pide üretimi yapıyoruz” şeklinde konuştu.