Halkkent Ek Hizmet Binası Acil Servisi için geri sayım

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Havaların serinlemesiyle birlikte soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip gibi mevsimsel hastalıkların görülme sıklığındaki artış, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oluyor. Halkkent Ek Hizmet Binası bünyesinde hizmete girecek acil servis biriminin, artan hasta başvurularının karşılanmasında önemli bir katkı sunması bekleniyor. Yapımı tamamlanan Halkkent Ek Hizmet Binası Acil Servisi’nde son hazırlıkların tamamlanmasının ardından vatandaşlara hizmet verilmeye başlanacak. Yeni birimin devreye alınmasıyla birlikte Toros Devlet Hastanesi’nin acil sağlık hizmetlerindeki yükünün de azaltılması amaçlanıyor.

Öte yandan Mersin’de sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar da devam ediyor. Yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanan Mezitli Devlet Hastanesi ile birlikte kentte sağlık hizmetlerinin fiziki kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmalar sürdürülüyor. Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Halkkent Ek Hizmet Binası Acil Servisi’nin de hizmete alınmasıyla birlikte vatandaşların acil sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Göreve geldikten kısa süre sonra birçok çalışmaya imza atan Uzm. Dr Ekici, kentin sağlık yatırımlarının artması ve sağlık kuruluşlarının daha nitelikli hizmet vermesi için çalışmalarına devam ediyor.