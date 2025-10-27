Hamidiye Tarım Lisesi eğitim modeliyle Türkiye’ye örnek oldu

EKONOMİ (BURSA) - Eğitim ve üretimi aynı çatı altında buluşturan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarımda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik özgün modeliyle TOBB ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan yeni protokole ilham kaynağı oldu. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imza töreni Ankara TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Törene Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Hamidiye Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan katıldı. Millî Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan protokol kapsamında çeşitli illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesinin, ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıyla eşleştirilmesi hedeflenirken; 2019 yılında MEB ve TOBB arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu olan Hamidiye Tarım Lisesi, uyguladığı teorik ve pratik eğitim modeliyle yurt genelindeki tarım meslek liselerine örnek model oldu.

Tarımda mesleki eğitimle yeni iş birliği dönemi başlıyor

Törende konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin geleceği için tarım sektöründe mesleki eğitim ve özel sektör arasında yeni bir iş birliği sayfası açtıklarını dile getirdi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı konuşmada, imzalanan protokolün tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz”

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yürütülen çalışmaların ülke çapında örnek gösterilmesinden gurur duyduklarını belirtti. Başkan Matlı, “Hamidiye Tarım Lisesi’nde hayata geçirdiğimiz eğitim modeliyle hem gençlerimizin tarıma olan ilgisini artırdık hem de sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmanın en güçlü adımını attık. Bugün bu modelin Türkiye genelindeki tarım meslek liselerine örnek alınması, yıllardır emekle, inançla ve vizyonla yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulduğunu gösteriyor” dedi. Bursa Ticaret Borsası olarak, eğitimle üretimi buluşturmayı ve gençleri sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla donatmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Öğrenen, uygulayan ve üreten bir eğitim sisteminin ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülen teorik ve uygulamalı eğitim modeli, yalnızca okulun değil, bölgenin ve Türkiye tarımının da geleceğine yön verecek bir vizyonun somut örneğidir” diye konuştu.