Hampton by Hilton/ Köksal “Eskişehir’in farklı konaklama ihtiyaçlarına cevap vereceğiz”

ESKİŞEHİR/EKONOMİM

Köksal Şirketler Grubu’nun Eskişehir’deki turizm yatırımı Hampton by Hilton, kapılarını açarak ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Şehir Hastanesi karşısında, fuar merkezinin yanında ve çevre yoluna bağlantısı bulunan noktada faaliyet gösteren dört yıldızlı otel, 107 oda ve iki özel süitle hizmet veriyor. Hilton’un uluslararası Hampton markası altında faaliyete geçen tesis, şehir dışından Eskişehir’e gelen ziyaretçilerin yanı sıra iş seyahati yapan konuklara yönelik hizmetleri de bünyesinde barındırıyor.

Köksal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Köksal, yatırım ve hazırlık döneminin ardından müşteri kabulüne başladıklarını belirterek, otelin Eskişehir’in farklı konaklama ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulduğunu söyledi. Odalardan toplantı alanlarına, restoran hizmetinden ulaşım olanaklarına kadar farklı kullanım ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını aktaran Köksal, tesisin özellikle iş seyahatleri ve kurumsal organizasyonlar açısından geniş bir hizmet yapısına sahip olduğunu ifade etti.

“Hazırlıklarımızı tamamladık"

Otelin faaliyete geçmesiyle yatırım sürecinde yeni bir aşamaya geldiklerini dile getiren Köksal, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hampton by Hilton yatırımımızda hazırlıklarımızı tamamladık ve misafirlerimizi ağırlamaya başladık. 107 odamız ve iki özel süitimizle konaklama hizmeti veriyoruz. Tesisimizi oluştururken farklı amaçlarla Eskişehir’e gelen misafirlerin beklentilerini dikkate aldık. Hilton Hampton markasının hizmet anlayışını kentimize taşırken konaklamanın yanında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hizmetleri de aynı yapı içerisinde sunmayı amaçladık” dedi.

Otelin oda kapasitesinin yanı sıra kurumsal etkinliklere yönelik alanları da bulunuyor. Tesiste farklı büyüklüklerde dört toplantı salonu yer alırken, en geniş salon 95 kişiye kadar organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Daha küçük salonlar ise şirket toplantıları, görüşmeler ve farklı ölçeklerdeki kurumsal buluşmalar için kullanılabiliyor. Otelde ayrıca öğle ve akşam saatlerinde alakart restoran hizmeti sunuluyor. Böylece restoran ve toplantı alanlarından yalnızca otelde konaklayanların değil, kentteki şirketlerin ve ziyaretçilerin de yararlanabilmesi hedefleniyor.

Kurumsal organizasyonlara hizmet vereceğiz

Konaklama sektöründe iş seyahatlerinin beraberinde getirdiği ihtiyaçları dikkate aldıklarını kaydeden Köksal, “Eskişehir güçlü bir sanayi altyapısına sahip ve yıl boyunca çok sayıda iş insanını, şirket temsilcisini ve ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu nedenle tesisimizin yalnızca geceleme ihtiyacına cevap veren bir yapı olmasını istemedik. Dört ayrı toplantı salonumuzla farklı katılımcı sayılarına sahip organizasyonları ağırlayabiliyoruz. İş yemeklerinden şirket toplantılarına, seminerlerden özel görüşmelere kadar farklı kullanım seçenekleri sunuyoruz. Restoran hizmetimiz de bu yapıyı tamamlayan unsurlardan biri olacak” diye konuştu.

Hampton by Hilton Eskişehir’in konumunun özellikle iş amaçlı seyahatlerde ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. Çevre yolu bağlantısına sahip tesis, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım sağlayan güzergâhlara yakınlığıyla sanayi kuruluşlarını ziyaret eden konuklara da hizmet verecek. Otelin fuar merkezinin yanında ve Şehir Hastanesi’nin karşısında bulunması ise iş dünyasının yanı sıra farklı amaçlarla kente gelen ziyaretçilere ulaşım seçeneği sunuyor.

Elektrikli araçlar için şarj altyapısı kuruldu

Araçlarıyla gelen misafirler için açık ve kapalı otopark alanlarının oluşturulduğunu belirten Köksal, elektrikli araç kullanımındaki artışı dikkate alarak tesis bünyesinde farklı markalarla uyumlu şarj ünitelerine de yer verdiklerini söyledi.

Köksal, “Otelimizin konumunu ve hizmet altyapısını oluştururken misafirlerimizin kente geldikleri andan itibaren ihtiyaç duyabilecekleri unsurları değerlendirdik. Çevre yolundan tesisimize ulaşım sağlanabiliyor. Organize Sanayi Bölgesi, fuar merkezi ve Şehir Hastanesi gibi yoğun ziyaretçi hareketinin bulunduğu noktalara yakın bir konumdayız. Açık ve kapalı otopark alanlarımızın yanı sıra elektrikli araçlara yönelik şarj imkânımız da bulunuyor. Artık yatırım ve hazırlık dönemini geride bırakarak tamamen hizmet sürecine odaklandık” ifadelerini kullandı.