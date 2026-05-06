Harley-Davidson, İzmir’de 300 sürücüyle dev bir network ağı oluşturuyor

YAŞAR KUŞ / İZMİR

İzmir özelinde yaklaşık 300 aktif sürücüden oluşan İzmir Harley-Davidson H.O.G. grubu, aralarında iş insanları, doktorlar, sanatçılar, yazarlar farklı alanlardan sürücülerle birlikte geniş bir yelpazeye sahip. İzmir Harley Owners Group (H.O.G.) Başkanı Alp Tuğhan Bu çeşitlilik, üyeler arasında farklı meslek dallarıyla tanışma ve network imkanı sağlıyor.

Türkiye'de Harley-Davidson'ın resmi geçmişinin 1996 yılına dayandığını aktaran Tuğhan, “Kuruluşundan bugüne resmi sürücü sayısının 10 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. İzmir grubu, 8 kişilik bir yönetim ekibiyle her ay en az bir sürüş organize ediyor. Sürüşler, genellikle cuma gününden pazara kadar süren hem yurt içi hem de yurt dışı turlar düzenleniyor. Bu etkinlikler sadece birer gezi değil, aynı zamanda kültür faaliyetleri ve sosyal etkinliklerle birleştiriliyor. Güvenliğe önem veriyoruz, sürüşler öncesinde ileri sürüş teknikleri ve kurallar üzerine pratik eğitimler ve seminerler düzenleyerek kendimizi yeniliyoruz” dedi.

Harley-Davidson, üyeler için sadece bir araç değil, bir psikolog ve yaşam tarzı olduğunu söyleyen Tuğhan, “Kask, takıldığında sürücünün dış dünyadan kopup kendisini resetlemesini sağlar. Marka, köpek tasmasından araba paspasına, kıyafetten bardak altlığına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarak kullanıcısını farklı bir tabiatta tutuyor. Grup için bayi, sadece bir satış noktası değil, bir yuva ve sosyalleşme alanı. Üyeler kahve içmek, sohbet etmek veya kıyafet bakmak için sık sık orada buluşuyor. Sosyal sorumluluk tarafında ise grup üyeleri, özellikle kız çocuklarının eğitimi gibi konularda bireysel ve kolektif olarak çeşitli vakıfları destekliyor. Harley hayatınıza girerse onu çıkaramazsınız, sadece değiştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Tuğhan, H.O.G. üyesi olabilmek için temel şartları, “Bir Harley-Davidson sahibi olmak, yurt dışı üzerinden H.O.G. üyeliği yaptırmak, grup içine uyum sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi için bir deneyim, deneme sürecinden geçmek” şeklinde sıraladı.

Öte yandan Tuğhan, motosikleti olmayan veya sağlık sorunları nedeniyle o an kullanamayan kişilerin bile etkinliklere araçlarıyla katılarak bu topluluğun bir parçası olmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.