Harran Üniversitesi, tarım makinaları ve teknolojilerinde üs olacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, önceki yıllarda açtığı tarım makineleri bölümünü aktif hale getirecek girişimlerini sürdürüyor. Toplamda 7 bölümde akademik eğitim ve bilimsel araştırmaların yapıldığı fakültede tarım makineleri bölümünün de aktifleşmesiyle birlikte kentteki sulamayla artırılan verim oranlarının yeni nesil makine teknolojileriyle daha da üst seviyelere çıkartılması hedefliyor.

Fakülte yönetimi, ayrıca bölüme öğrenci alarak gelecekte ihtiyaç olacak tarım teknolojilerinin makinelerini üretecek teknik insanlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, tarım teknolojileri alanında önemli projeler yürüttüklerini kaydetti. Son olarak yüzde 100 yerli imkanlarla tarım dronu geliştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, “Şuanda TUBİTAK tarafından desteklenen 50’yi aşkın projemiz var. Projelerimizdeki en önemli amacımız sürdürülebilirliği sağlayarak tarımdaki verimimizi artırmak. Çiftçilerimizin giderlerini azaltırken, verimi artıracak sistemlerin ve teknolojilerin peşindeyiz. Bilim insanlarımız yüzde 100 yerli imkanlarla tarım alanlarında kullanılan dronlara özel bir yazılım geliştirdi. Dronumuz yapay zeka desteği sayesinde tarla üzerinde uçarak bitkilerin renklerinden toprak besinleri, zararlılar, nem oranı ve hastalıklar noktasında çiftçiyi anlık olarak bilgilendiriyor” dedi.

Verimi 2.5 artırdı, gübre kullanımını azaltarak cep dostu oldu

Tarım dronuyla birlikte yaptıkları saha denemelerinde verimi 2.5 kat artırdıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, “Mısır üretiminde yaptığımız denemelerde verimi 2.5 kat artırdık. Bitki gelişimini dronumuz üzerinden takip ettiğimiz ikinci ürün mısırda dönüm başı 2.500 kilogram rekolte elde ettik. Verimi artırırken gübre kullanımını da azaltarak bu başarıyı sağladık. Gübre kullanımının azalması toprağın ve toplum sağlığının korunması anlamına geliyor. Dronumuzun geliştirme çalışmaları Şanlıurfa Teknokent’te hızla devam ediyor. Yeni sistem entegrasyonlarıyla dronumuzun analiz kalitesini artırıyoruz. Tarım dronumuzu çiftçilerimizin kullanımına açarak üreticilerimizle işbirliğimizi artırıyoruz. Aynı zamanda yine yüzde 100 yerli olarak sera gazı ölçüm robotu geliştirdik. Bu robotumuz sayesinde kimyasal gübrelerin ne kadarının toprağa karıştığını ne kadarının da amonyağa dönüşerek atmosfere salındığını izleyebiliyoruz” diye konuştu.

GES yatırımlarında komşu illere gitme zorunluluğuna son verilecek

Fakülte olarak toplamda 28 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduklarını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, akademik personel sayılarının da 71 olduğunu kaydetti. Tüm bölümlerinde etkin ve yetkin durumda olduklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

“1300’ü aşkın lisans, 350’yi aşkın yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Sahip olduğumuz laboratuvarlarımız sayesinde toprak, protein, yağ ve nem analizleri yapabiliyoruz. Laboratuvar alandaki altyapı ve cihaz yatırımlarımızı büyük oranda tamamladık. Bu nedenle önümüzdeki süreçteki en önemli gündemimiz tarım makineleri bölümümüzün aktif proje üreten bir tarım üssüne dönüşmesidir. Şuanda bölümümüzde 2 akademisyenimiz hizmet veriyor. İlk etapta alanında uzman 3 akademisyeni bölümümüze kazandırarak bu alandaki gücümüzü daha da artırmak istiyoruz. Akademisyen sayımızın 5’e çıkmasıyla birlikte bölümümüze öğrenci de alacağız. Ayrıca Güneş Enerji Santrali projelerine rapor verecek düzeye gelecek, yenilenebilir enerji yatırımcılarımızı Diyarbakır ve Gaziantep’e gitme zorunluluğundan kurtaracağız.”