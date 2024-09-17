Harun Karacan Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilciliği’ni ziyaret etti

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in önemli siyasi figürlerinden, AK Parti önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş’a ziyaret gerçekleştirdi. Şehir ve ülke ekonomisine dair değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, Eskişehir’in gelecek ekonomik vizyonu da masaya yatırıldı.

Harun Karacan, ziyarette yaptığı açıklamalarda ülke ekonomisinin mevcut durumu ve Eskişehir’in bu bağlamdaki stratejik önemine dikkat çekti. Şehrin sanayi potansiyelinin artması gerektiğine vurgu yapan Karacan, böylece hem yerel ulusal kalkınmaya katkı sağlanacağını ifade etti.

Ali Baş ise Ekonomi Gazetesi’nin bölge ekonomisi üzerine yaptığı çalışmaların önemine değinerek, ekonomik gelişmelerin doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasının şehirdeki girişimciler ve iş dünyası için değer taşıdığını vurguladı. Ziyaretin sonunda, Karacan ve Baş, Eskişehir’in ekonomik geleceği için daha fazla iş birliği yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.