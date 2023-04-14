Hasçelik, son teknoloji Fiber Optik Kablo üretim tesisini devreye aldı

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ -Sektöre iddialı giren şirket, zamanla üretim kapasitesini de artırarak, uzun vadede tüm dünyanın datasını iletmeyi hedefliyor. Hasçelik Fiber, optik topraklama kablosu olan OPGW üretimiyle 2007 yılında faaliyetlerine başladı. Kısa zamanda imalatına Alüminyum Clad Teller, Solid Alüminyum iletkenler de ekledi. OPGW üretimini, tasarımı ve yıldırım darbesi testi dâhil tip testleri ile birlikte Türkiye’de ilk kez gerçekleştiren firma olan Hasçelik Fiber, grup şirketlerinden olan Hasçelik Kablo’nun yerleşkesinde bulunan üretim tesisini de 2013 yılında Kayseri OSB’de farklı bir yerleşkeye taşıyarak kurumsal kimliğini kazandı.

Şu anda yaklaşık 25 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu olan Hasçelik Fiber, şimdi de yaptığı yeni yatırımla fiber optik kablo üretim tesisini devreye aldı. Demiryaka Holding İnovasyon Koordinatörü ve Hasçelik Fiber Genel Müdürü Dursun Yerlikaya, “Son bir yılda makineler, laboratuvar ve hammaddelerimizle birlikte komple yeni bir tesis yatırımı yaptık. Yurt içi ve dışında sipariş ve teslimatlarımız yapılmaya devam ediyor. İlk aşamada yıllık 15 bin kilometre fiber optik kablo üreteceğiz.

Ancak pazarda iddialı olduğumuzu söylemeliyim. Üretim kapasitemiz bir yıl sonra iki katına, beş yıl sonra ise rahatlıkla üç katına çıkacak. Grubumuzun tecrübesini, ileri teknolojiyi takip eden altyapısı ve kalite anlayışıyla birleştirerek fiber optik sektörünün liderleri arasına gireceğiz. İlk aşamada yurtiçi ile birlikte Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine gireceğiz. Uzun vadede ise tüm dünyanın datasını Hasçelik Fiber iletecek” dedi.

“Dijitalleşen dünyaya donanım desteği sağlayacağız”

Demiryaka Holding’in teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve gelecek çağın beklentilerini dikkate alan üretim ve yatırım anlayışı ile Hasçelik Fiber’in doğduğunu paylaşan Yerlikaya, grubun diğer şirketlerine de atıfta bulunarak, “Hasçelik Halat dünyanın yükünü kaldırdı, Hasçelik Kablo ise dünyanın enerjisini iletti.

Şimdi ise makinelerin birbirleriyle haberleşeceği, dijitalleşmenin ve veri transferinin daha da önem kazandığı yeni bir çağa giriyoruz. Bizde Hasçelik Fiber olarak dünyanın datasını iletecek, dijitalleşen dünyaya donanım desteği sağlayacağız. Dünya ile yarışıyoruz. Yüksek teknoloji içeren ve gelişmeleri takip eden yatırımlarımız devam edecek. Kendimizi sürekli güncelleyerek yeni yatırımlara da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yönetsel anlamda örnek bir ekibiz”

Demiryaka Holding’de 20 yılı aşkın tecrübesi olduğunu söyleyen Dursun Yerlikaya, pazardaki güçlerinin insan kaynağı yönetiminden kaynaklandığını belirterek, “Bir yanda tecrübeli bir ekibimiz, diğer yanda ise genç bir kadromuz var. Hepimiz girdiğimiz ortamın boyasını alırız. Bizde aramıza yeni katılan arkadaşlara bilgilerimizi transfer etmek ve onlarında güncel bilgilerinden istifade etmek için yönetsel anlamda örnek bir ekibiz.

Bu yönetsel anlayışın verimlilik anlamında önemli katkılarını görüyoruz. Fiber optik kablo üretiminde, çelik tel üzerinde yer alan alüminyum katmanlardaki sorunları tespit eden test cihazına sahip olmanız gerekiyor. Oldukça maliyetli olan bu cihazı yurtdışından satın almak yerine, Demiryaka Ar-Ge ekibi bünyesinde kendimiz geliştirdik ve devreye aldık. Fiber optik kablo üretimi için makinelerimizin de tüm devreye alma işlemleri kendi ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu dönemde ayrıca TSE belgemizi de aldık” diye konuştu.