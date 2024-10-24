HASİAD Başkanı Horoz: Deprem sonrası sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz

Eray ŞEN / HATAY

6 Şubat 2023 tarihindeki depremden sonra Hatay’daki iş insanlarının finansa erişim ve limit konusunda çok zorlandıklarını aktaran Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Horoz, öncelikle bu konunun acilen çözüme kavuşturulmasını istedi. Depremden etkilenen imalatçı firmaların yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını beklediklerini vurgulayan Horoz, şöyle devam etti:

“Ayrıca ilimizde kalifiye eleman sorununun çözümünde maliyetlerin çok yüksek olması ve bu elemanların bölgemizden başka yerlere göçünün önlenebilmesi için destekleyici çalışmalar yapılması gerekiyor. Deprem bölgesinde SGK ve vergi borçlarına çözüm üretilmesi, deprem desteği olarak verilen KOSGEB nakit kredilerinin sonuçlanması da acil çözüm bekleyen sorunlarımız arasında.”

“ÜSKAP Hatay’da da uygulanmalı”

Açıklamasında çözüme yönelik taleplerini de dile getiren HASİAD Başkanı Horoz, şunları kaydetti: “KGF kredilerinde firmaların mevcut limitlerinin en az yüzde 50’sinin yeniden limit dışı olarak bankaların tahsis etmesini ve ipotek verdiği taşınmazı depremde yıkılan veya ağır hasar alan işletmelerin bankalara ipotekli taşınmazlarının teminat durumunun esnetilmesini, sınır ilçelerindeki Suriye Afrin operasyonunda mülkiyetleri vatandaşa ait taşınmaz tapulara konan askeri bölge şerhinin kaldırılmasını talep ediyoruz. İvme kredisi adı altında, hammadde desteği amaçlı verilen 5 ve 7 yıl vadeli kredilerin faiz desteği uygulanarak imalatçı ve ihracatçı firmalara yeniden açılmasını ve KGF ye bağlanmasını istiyoruz. Pilot bölge olarak Bursa, Gaziantep ve Konya’da uygulanan İŞKUR Üretim Sürecine Katılım Programı’na (ÜSKAP), depremde en büyük zararı gören Hatay’ımızın da ilçe bazlı ve 12 aylık dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mükelleflerinin borçlarının terkinine, başvuru yapmadan Hazine tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını veya 5 yıl faizsiz olarak ilçe bazında değerlendirilerek mücbir sebebin uzatılmasını, KOSGEB nakit kredilerinin başvuran firmalara bir an önce ödenmesini ve yeni nakit desteğinin sağlanmasını, KOSGEB nakit kredi imkanlarından serbest meslek erbaplarının da faydalanmasını bekliyoruz.”

HASİAD Hatay’a bir bakan istiyor

Hatay’ın sorunlarının çözümü için kabinede Hataylı bir bakan olmasını istediklerini belirten Başkan Horoz, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Valimiz, kentin imarına yönelik önemli çalışmalar yapıyor. Ancak iş dünyası ve sanayi kesiminin yaşadığı sorunların çözümünde yol almakta zorlanıyoruz. Bu nedenle talebimiz; Hükümette Hatay’dan bir bakanımızın olması lazım. Bu sayede, sorunlarımızın çözümünün çok daha hızlı gerçekleşebileceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.