Hasmer Konya’da Elektrikli Mercedes Rüzgârı: Yeni araçlara büyük ilgi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Hasmer Konya Mercedes-Benz Bayii, Mercedes-Benz’in yeni nesil elektrikli modelleri GLB, GLC ve G 580 EQ Technology için özel bir test sürüş etkinliği düzenledi. Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda davetliler, markanın elektrikli mobilite vizyonunu yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca katılımcılar, tamamen elektrikli GLB, GLC ve efsanevi G-Serisi’nin elektrikli versiyonu olan G 580 EQ Technology modellerini test ederek araçların performansını, sürüş konforunu ve teknolojik özelliklerini yakından inceleme imkânı elde etti. Özellikle araçların sessiz sürüş deneyimi, yüksek performansı, gelişmiş güvenlik sistemleri ve yenilikçi teknolojileri katılımcılardan tam not aldı.

Mercedes-Benz tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, özellikle markanın ikonik arazi aracı G-Serisi’nin elektrikli versiyonu olan G 580 EQ Technology büyük beğeni topladı. Katılımcılar, aracın güçlü performansı ile elektrikli teknolojiyi bir araya getiren yapısını yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Hasmer Konya Genel Müdürü Mustafa Yanıktepe, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Mercedes-Benz’in geleceğin mobilitesine yön veren elektrikli modellerini müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Düzenlediğimiz test sürüş etkinliğinde misafirlerimizin GLB, GLC ve G 580 modellerimize gösterdiği yoğun ilgi, elektrikli araçlara olan güvenin ve talebin her geçen gün arttığını gösteriyor. Hasmer Konya olarak müşterilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmaya ve Mercedes-Benz deneyimini en üst seviyede sunmaya devam edeceğiz.”

Mercedes-Benz’in sürdürülebilir mobilite vizyonunu yansıtan elektrikli modellerin tanıtıldığı etkinlik, katılımcıların araçları detaylı incelemeleri ve uzman ekiplerden bilgi almalarının ardından sona erdi