Hasmer Konya’dan KiKAD Başkanı Ruhsar Tanrıkulu’na ziyaret

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Ziyarete; Hasmer Konya Şubesi Genel Müdürü Mustafa Yanıktepe, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Hakan Okutan, Muhasebe ve Finans Şefi Sedef Büyüksünetci, Otomobil Satış Danışmanı Begüm Aksu ile Müşteri Deneyimi ve Sistem Uzmanı Lütfiye Demir, Müşteri İlişkileri Sorumlusu Deniz Telliler katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, iş dünyasında kadın temsiliyetinin güçlendirilmesi ve Konya’da yürütülebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KiKAD Başkanı Ruhsar Tanrıkulu, nazik ziyaretlerinden dolayı Hasmer Konya Yönetimi’ne teşekkür ederek, sivil toplum ve özel sektör iş birliklerinin şehir ekonomisi ve sosyal kalkınma açısından önemine dikkat çekti.