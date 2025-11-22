Hasmer Otomotiv’den Konya’da Elektrikli Mercedes şöleni

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Mercedes-Benz Konya Şubesi Hasmer Otomotiv, düzenlediği özel test sürüşü etkinliğiyle şehirdeki otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Tamamen elektrikli Mercedes-Benz modellerinin sergilendiği etkinlikte, sürüş deneyimi sunulan araçlar arasında özellikle yeni elektrikli CLA öne çıktı. Katılımcılar, markanın elektrikli mobilite vizyonunu yansıtan modelleri yakından tanıma ve test etme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Hasmer Konya Genel Müdürü Mustafa Yanıktepe, Konya pazarının kendileri için önemine dikkat çekerek, “2024 yılında Hasmer Otomotiv olarak dördüncü lokasyonumuzu Konya’da hayata geçirdik. Konya’daki Mercedes-Benz’in parlayan yıldızını daha da güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaya kararlıyız. Önümüzdeki yıl Hasmer’in 42’nci yılı ve 42 plakayla özdeş özel bir etkinlik planlıyoruz. Yeni acente olmamıza rağmen bu yıl üçüncü etkinliğimizi düzenledik. Etkinliklerimizi daha da artırarak devam edeceğiz. Konya bizim için çok kıymetli bir lokasyon” dedi.

Yanıktepe, bu etkinliğin tamamen elektrikli araçlara yönelik olduğunu vurgulayarak, katılımcıların yeni CLA Elektrikli, E-Serisi Elektrikli, EQE, EQS, EQA ve elektrikli G580 gibi modelleri test edebildiğini de sözlerine ekledi.

Hasmer Otomotiv, elektrikli araç teknolojilerinin Konya’da daha geniş bir kullanıcı kitlesine tanıtılması amacıyla bu tür etkinlikleri sürdürecek. Marka, Mercedes-Benz’in elektrikli ürün gamını şehirle buluşturarak hem müşteri deneyimini güçlendirmeyi hem de bölgedeki elektrikli araç farkındalığını artırmayı hedeflediğini bildirdi.