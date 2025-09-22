  1. Ekonomim
Hasmer Otomotiv'den Konya'da unutulmaz test sürüşü etkinliği

Hasmer Otomotiv, Mercedes-Benz tutkunlarını Konya’daki showroomunda ağırlayarak AMG performans araçlarıyla unutulmaz bir test sürüşü deneyimi sundu.

Hasmer Otomotiv'den Konya'da unutulmaz test sürüşü etkinliği
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Mercedes-Benz Konya Şubesi Hasmer Otomotiv, düzenlediği test sürüşü etkinliğiyle, Konyalı otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Hasmer Konya Genel Müdürü Mustafa Yanıktepe ve satış ekibi, davetlilerle yakından ilgilenerek Mercedes-Benz dünyasını katılımcılara anlattı.

Etkinlik kapsamında AMG performans araçları; G63 AMG, GLC43, S-Serisi Cabrio, elektrikli G580 EQ ve E serisi performans araçları gibi modelleri test sürüşüne açıldı. Katılımcılar, yüksek performans ve ileri teknolojiyle donatılmış araçları yakından tanıma fırsatı buldu.

Konyalı otomobil severler, Mercedes-Benz’in sunduğu sürüş keyfi ve konforun kendilerini etkilediğini ifade ederek, AMG serisinin performansına hayran kaldıklarını dile getirdi.

