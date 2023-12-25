HAT-VET, Arap ülkelerinin kedi-köpek mamasını Gaziantep’ten karşılıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Suriye’de yaşanan savaşın ardından Hatay’a göç eden Abdullah Şhavakh, 2016 yılında kurduğu HAT-VET isimli şirketi ile Arap ülkelerine kuru mama, yaş mama, kedi kumu, yalama taşı ihraç ettiğini ancak depremden sonra Hatay’da ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Gaziantep’te yeniden iş hayatına atılan HAT-VET, burada fason firmalar aracılığı ile hayvansal ürünler üretip, ihraç etmeye devam ediyor.

“Gaziantep’ten Arap ülkelerine aylık 550 bin dolarlık mal ihraç ediyoruz”

Gaziantep’te pet hayvan ürünleri ihracatı için üretim zemininin olduğunu belirten Şhavakh, “Suudi Arabistan, Libya, Filistin, Lübnan, Irak, Mısır, Tanzanya ve Suriye’de bayiliklerimiz var. Depremden sonra geldiğimiz Gaziantep’te kısa sürede işlerimizi toparladık. Manisa, Ordu, Konya ve Gaziantep’te fason üretimlerimiz var. Buralarda ürettiğimiz malları bayilerimize iletiyoruz. Her hafta 150 ton ürün ihraç ediyoruz Gaziantep’ten. Burası tam bir ticaret ülkesi, dil sorunu dışında hiç sorun yaşamıyoruz. Türkiye bir sanayi ve ticaret ülkesi tüm gençleri bu konuda teşvik etmek gerekir” dedi.