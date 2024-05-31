HAT-VET kedi-köpek maması ihracatının ardından şubeleşmeye başladı

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Suriyeli iş insanı Abdullah Şhawakh kardeşi Ahmad Şhawakh ile birlikte 6 Şubat depremlerinin ardından göç ettiği Gaziantep’te HAT-VET kedi köpek mamalarının ihracatını yapmaya başladı. Üretimini yaptıklarını mamaları Arap ülkelerine ihraç eden Şhawakh kardeşler, yurt içi pazarında da hedef büyüttü. Gaziantepli merkezli şirket, 2025’e kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da şubeleşmeyi hedefliyor.

Gaziantep, Manisa, Ordu ve Konya’da fason üretimlerini sürdüren Şhawakh kardeşler, ROYA-VET isimli yeni şirketlerinde rotayı Avrupa ülkelerine çevirdi. ROYA-VET’te kedi-köpek mamasının yanı sıra, kedi kumu, inek, at ve küçükbaş hayvanlar için yem seçenekleri de tüketiciye sunulacak.

Gaziantep’te ticari faaliyetlerini başarıyla sürdüren HAT-VET Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şhawakh, kentin girişimci ruhunun kendilerine ilham olduğunu belirterek, Suriyeli iş adamlarının burada rahatlıkla ekonomiye katkı sunduğuna dikkat çekerek, “Her hafta 150 ton ürün imal edip ihracatını yaptığımız Gaziantep’te işlerimizi büyütüyoruz. Burası tam bir ticaret kenti“dedi.