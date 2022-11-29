Hatay KAGİD, kadınlara ‘örnek köy’de eğitim verecek

Eray ŞEN



HATAY - Kadınlara iş, istihdam ve girişimcilik alanlarında destek veren Hatay Kadın Girişimciler Derneği (KAGID) 2023 yılında hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamında, seçilecek bir ‘örnek köy’de eğitim atölyeleri kuracak. KAGİD Başkanı Çiğdem Kıral, bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın; ‘7 il 7 proje 7 kadın’ projesinden esinlendiklerini söyledi.

KAGİD Başkanı Kıral, Nasıl Bir Ekonomi Adana, Hatay, Osmaniye Bölge Temsilcisi Selçuk Altun’a dernek çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini anlattı. Kıral, 2006 yılında Gülay Yüceer’in öncülüğünde kadın girişimciliğini desteklemek ve geliştirmek için kurulan Hatay KAGİD’in 8’inci dönem başkanı olarak 2021-2024 yılları arasında görev üstlendiğini söyledi. Dernek olarak destek ve hibelerden ziyade kadınların eğitimine öncelik verdiklerini vurgulayan Kıral, şöyle devam etti:

“Kadın evde bir rol model, bu nedenle mutlaka, ayağı yere basan, güçlü, ne istediğini bilen, parasını kazanan bir rol model olmak zorunda. Bunun için kadının eğitilmesi gerekiyor. Özellikle kırsalda, çok çalışkan kadınlarımız var, sabah tarlaya gidip, akşam gelip yemeğini, temizliğini yapan, çocuklarına bakan kadınlarımızı eğitim ile de desteklemeliyiz. Böylece kadın istihdamı ile birlikte ekonomiye de katkı sağlamış oluruz. Aynı zamanda kadının daha güçlenmesini sağlayıp, ‘başka ne yapabilirim’ diye sormasını, ufkunu açmasını sağlarız.”

Bu hedefe yönelik eğitim atölyeleri kurmak istediklerini açıklayan Kıral, “Kırsalda kadınlar daha çok beşinci sınıfa kadar okutuluyor, sonrası yok. Kuracağımız atölyelerde, kadınlara hukuk konusunda haklarını nasıl arayabilirler, girişimcilik yaparak nasıl para kazanabilirler, ekonomik desteklerden nasıl yararlanabilirler ya da okuyup kendilerini nasıl geliştirebilir, dünyaya bakış açılarını nasıl değiştirebilirler gibi konularda katkıda bulunabiliriz” diye konuştu.

“Domino taşı etkisi yaratacak gelişme sağlayabiliriz”

Kıral, KAGİD’in 2023 yılındaki ‘temel’ projesi olarak gördükleri çalışmanın, çıkış noktası hakkında ise şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kurduğu Toplumsal Gelişim Merkezi, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), kadın girişimcilerle alakalı ‘7 il 7 proje 7 kadın’ adıyla bir proje geliştiriyor. Onları rol model olarak seçip, her bölgede o kadının önderliğinde yeni işletmeler açılsın istiyorlar. Biz de bundan ilham aldık. Herhangi bir köyü örnek olarak seçip, o köydeki kadınlara eğitim vererek; mesela kadın kekiğini üretirken, bir yandan da kompost (Gübre) yapmayı, atık yönetimini de öğrense, toprağın verimini, aldığı ürünü artırır, daha yüksek paraya satar. Bunu bir zincir gibi düşünmemiz gerekiyor. Domino taşı etkisi yaratacak bir durumdan bahsediyorum. Böyle bir eğitim planı yapabilir miyiz, bunun planlamasını yapıyoruz. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ya da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan da destek alabiliriz. Hatay’da bir örnek köy bulup, bu projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz.”