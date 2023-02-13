Hatay`da su şebekesine Konya ekipleri hayat verdi

Burcu SUNA



KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, jeneratörler aracılığıyla pompaları çalıştırdıklarını ve Hatay’ın ana terfi hattına su basarak besleme deposuna suyu intikal ettirdiklerini belirterek, “Asıl hedefimiz Hatay ilinin şehir şebekesinin çalıştırılması.

Şu anda ekiplerimizle burada yoğun bir şekilde çalışma yapıyor” dedi. Depremin ilk gününde bölgeye ulaşan ve çalışmaları koordine eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hatay’a etap etap su veriyoruz. Suyu olmayan mahalleler için çalışmalarımız devam ediyor. Şartlar zor ama başaracağız Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, iki büyük depremin yaşandığı Hatay’da sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacına çözüm üretiyor. Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya ilçe belediyeleri ile birlikte Hatay’da 630 araç, 2.051 personel ve 134 jeneratörle çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ilk günü Hatay’a ulaşan ve oradan ayrılmadan çalışmaları yerinde koordine eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ve tüm ekiplerle birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi hizmetleri yerine getirdiklerini belirten Başkan Altay, bu amaçla Konya’dan gelen yardımları koordine etmek için 3 lojistik merkez; iş makinalarının koordinasyonu için de araç şantiyesi kurduklarını söyledi.

“Suyu olmayan mahalleler için çalışmalarımız devam ediyor"

Belediye olarak depremde zarar gören Hatay’da altyapıyı güçlendirmek, yeniden sağlıklı içme ve kullanma suyunu bölgeye ulaştırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Hatay’ın su sorununu çözmek için KOSKİ ekiplerimiz çalışmalar yapıyor.

Yer altı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onarıyoruz. İçme suyu isale hatları, içme suyu şebekesi ve içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için gayret ediyoruz. Hatay’a etap etap su veriyoruz. Suyu olmayan mahalleler için çalışmalarımız devam ediyor. Şartlar zor ama başaracağız Allah’ın izniyle. Hatay\'a ilk gelen ekip olduk. Konya belediyelerimiz, STK\'larımız, devlet kurumlarımız iyi organize olduk. Hamdolsun.” dedi.



“Hatay’da depolara suyu verdik, asıl hedefimiz şehir şebekesinin çalıştırılması"

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, bölgeye intikal eder etmez ilk iş olarak HATSU yetkilileriyle irtibata geçerek şebeke kaynaklarının nereler olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Şehir merkezinde ve civarda elektrik enerjisi olmaması dolayısıyla pompa istasyonlarında gerekli operasyonları yaparak jeneratörler aracılığıyla pompaları çalıştırdıklarını ve Hatay’ın ana terfi hattına su basarak besleme deposuna suyu intikal ettirdiklerini ifade eden Demir,

“Bir taraftan da arıtma tesisleri tarafından gelen isale hattının çalıştırılması kısmına girdik. Orada da enerji olmadığı için bypass ile çalıştırma mecburiyeti doğdu. Ancak bu suyu verince şebekede meydana gelen büyük arızalar vardı. Bu arızalar da ekiplerimiz tarafından giderilerek bugün itibariyle Hatay ilinin depolarına suyu vermiş olduk. Ancak şebekeye suyu veremiyoruz.

Sebebi, şehirde büyük yıkımın oluşması nedeniyle enkaz çalışma alanlarındaki zeminde meydana getirecek olan gevşeme daha büyük facialara yol açabilir. Bundan dolayı şehrin iç kesimlerine su veremiyoruz. Asıl hedefimiz, Hatay ilinin şehir şebekesinin çalıştırılması. Şu anda ekiplerimizle burada yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde şehirde suyu vermiş olacağız. Allah böyle faciaları ülkemize ve milletimize bir daha yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

Hatay’a su verilmesi için çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanı Gökhan Gök, “Hatay depreminin 14. saatinde buradaydık. Su kuyularını faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Jeneratör yardımıyla suyumuzu çıkardık Allah’ın izniyle. Kamyonlarla da halkımıza suyun naklini gerçekleştiriyoruz. Hatay için elimizden geleni canla başla yapıyoruz. Bir faydada bulunabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Yine KOSKİ çalışanı olan Abdülhakim Ay ise, “Hatay depreminin ardından 14 saat içinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’a ulaştık. Buradaki kardeşlerimizin su ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik teknisyenleri ve mekanik teknisyenleri ortaklığıyla derin kuyularımızın tamirini yaparak halkımızın su temin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başka Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanı Ömer Koç da şunları söyledi: “Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ adına 88 noktaya su sevkiyatı yapıyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Rabbim yardımcıları olsun. Bir dua alabilirsek yeter bize.”

Depremden etkilenen vatandaşlara tankerlerle su dağıtımı yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, HATSU pompa istasyonundaki kuyuları çalıştırarak bu kuyulardan tankerlere su doldurmak suretiyle depremden etkilenen insanlara su dağıtımı yapıyor.

Akşam saatlerinde ise enkaz bölgelerine portatif jeneratör ve projektörle aydınlatma yapan KOSKİ ekipleri, öte yandan kuyuların arıza kontrollerini de sürekli olarak yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ayrıca, Konya Afet ve Koordinasyon Merkezi binası ile çeşitli kurum ve kuruluşların konteynırlarına jeneratörlerle enerji sağlıyor.