Hatay'ın eşsiz lezzeti Barburi Üzümü coğrafi işaret ile tescillendi!

Hatay, köklü tarım geleneğini bir başarıyla daha taçlandırdı. Barburi Üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alarak bölgenin tarımsal zenginliğini ve kültürel mirasını bir kez daha tescilledi.

Barburi Üzümü; Hatay'ın benzersiz iklim ve toprak koşullarında yetişen, kendine has tadı ve aromasıyla ön plana çıkan özel bir üzüm çeşididir. Orta taneli ve yüksek asiditeli olan bu üzümün kabuğu, yaban mersini ve güvem renginde, mavi-siyah ve dumanlıdır. Yöresel üretim teknikleriyle yetiştirilen Barburi Üzümü, bölgenin tarımsal mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Hatay bu tescille, tarım alanındaki rekabetçi gücünü ve benzersiz ürün çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı.

“Bu tescil bölge ekonomisini de destekleyecek”

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Coğrafi işaretler, bir ülkenin kültürel zenginliğinin ve ekonomik potansiyelinin en güçlü göstergelerinden biridir. Şu anda Türkiye'de toplam 1.697 coğrafi işaretli ürünümüz bulunuyor. Hatay ise Barburi Üzümü ile birlikte 46. coğrafi işaretli ürüne ulaştı. Coğrafi işaret, yalnızca yasal bir koruma değil, aynı zamanda bir kültür ve kalite güvencesidir. Barburi Üzümü'nün bu tescili, Hatay'ın tarımsal değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına ayrıca geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasına, bölge ekonomisinin desteklenmesine ve tarımsal mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Bu süreçte güçlü denetim mekanizmaları ve kalite kontrolleri, ürünün özgünlüğünü ve yüksek standartlarını koruyacaktır" dedi.