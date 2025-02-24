Hataylı firmalar, Fas’ın mobilya ihtiyacını karşılamaya hazır

MERSİN/EKONOMİ



Hatay’ın mobilya ve aksesuarları üreten firmaları, yeni iş bağlantıları kurmak için Fas’ın yolunu tuttu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlediği ‘Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE Projesi’ kapsamında Türk firmalar, 104 Faslı ithalatçı firmayla 390’ın üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Projeyi değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Fas, mobilya ve aksesuarları özelinde önemli bir pazarımız. 100 milyon doları aşan ihracatımızla Fas’ın ithalatından yüzde 15 pay alıyoruz. Çin’in ardından Fas’ın en fazla ithalat yaptığı ülke konumundayız. Fas ise ilgili sektörümüzün ihracatında yüzde 2’lik payıyla 12’nci sırada yer alıyor. Amacımız, Fas’ın ithalatından aldığımız payı gelişen güçlü ilişkilerimizin katkısıyla artırmak” dedi.



İhracat, pazar ve müşteri çeşitliliğiyle artacak

AKAMİB’in iştigal alanında yer alan illerin ihracatını artırmaya odaklandıklarını kaydeden Kılıçer, “Bunun için pazar ve müşteri çeşitliliği sağlayamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 36 milyon dolarlık mobilya ve aksesuarları ihracatına sahip olan Hatay ilimizin üreticilerini de yeni pazarlarla buluşturuyor, var oldukları pazarlarda da yeni bağlantılar kurmalarını amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz URGE faaliyetlerimizin önümüzdeki yıllarda hem üye firmalarımıza hem ihracat rakamlarımıza net katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Program kapsamında Fas’ın ithalatçı firmalarıyla bir araya gelen heyet, Fas’ta yerleşik olan Kitea ve Mobilium mağazalarının yanı sıra, Boulevard Ghandi ve Maarif caddesinde yer alan ithalatçı mobilya firmalarını da ziyaret ederek, ürünleri yerinde inceleme fırsatı buldu.