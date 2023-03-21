Hatipoğlu: Bir çiftlikte esas olan hayvanın refahı!

Eray ŞEN



ADANA - Yurtiçi ve yurt dışında süt ve süt ürünleri tesislerine yönelik makineleri üreten Berrak Kimya Gıda Tarım Sanayi Makineleri’nin çalışma alanların anlatan Hatipoğlu, “Hedef kitlemiz hayvancılık çiftliği açanlar. Bir yatırımcı bilhassa süt çiftliği ile alakalı ciddi bir yatırım yapacaksa, mutlaka bizimle işi var. En baştan istişareye geçerse onlara avam projesi veriyoruz. Detaylandırmasını kendisi yapıyor ama verdiğimiz avam projede en azından çiftliğin şeklini, hayvan trafiğini görebiliyor. İnşaat dışında projelendirmesine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Çalıştıkları alanda ‘hayvan refahının’ son derece önemli olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, “Çiftlikte esas olan hayvanın refahıdır. Hayvan rahat, mutlu olmazsa, ne kadar iyi besleseniz de süt verimi düşer. Önerdiğimiz ekipman doğrudan hayvanın refahı, bakımı ile alakalı. Mesela hayvan gübresinin oradan temizlenmesi, çiftliğin havalandırılması, sıcak-soğuk dengesi, düzgün beslenmesi bütün bunlar çok önemli” ifadesini kullandı. Hatipoğlu, ürettikleri ekipman hakkında şu bilgileri verdi:

“Yurtiçi ve yurt dışında anahtar teslimi süt işleme tesisleri kuruyoruz. İlk olarak süt soğutma tankları ile başladık. 2000 ile 2006 yılları arası, yurtiçi pazarının yüzde 20-30’u bizdeydi. Sonra üreticiler çoğaldı, piyasaya düşük kaliteli ürünler girdi. Şu anda ağırlıklı olarak yurt dışına çalışıyoruz. Beyaz peynir, kaşar, yoğurt, ayran gibi bütün süt ürünlerinin üretilmesi için gerekli makineleri yapıyoruz, yerine yerleştirip çalışır vaziyette teslim ediyoruz.”

“Odak noktamız Ortadoğu ve Türki cumhuriyetler”

Yurt dışında Türkmenistan’da günlük 10-15 ton süt kapasiteli üç tesis kurduklarını açıklayan Hatipoğlu, “Ayrıca Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan’da kurduğumuz tesisler var. Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a makine satıyoruz. Hedefimiz yurt dışına yönelik çalışmalarımızı artırmak. İstikbal yurt dışında. Bunun için yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) yurt dışı toplantılarında bulunuyoruz. Avrupa’da Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere peynir makinesi gönderdik, halen Makedonya ile görüşmelerimiz var ancak Ortadoğu ve Türki cumhuriyetler biraz daha bakir alanlar ve odak noktamızı oluşturuyor” dedi.

‘AgroMarket Çiftliğim’ adlı markalarına değinen Hatipoğlu, şunları kaydetti: “Halen yurt dışından bir firmaya ait olan bu markanın franchising sistemi kapsamında Adana, Güneydoğu bölge bayiliğini yapıyoruz. Hayvan çiftliklerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir hayvancı buraya geldiğinde, tüm ihtiyaçlarını alıp gidebiliyor.”

“Hatay’a süt tanklarını onarmak için ekip gönderdik”

Adana OSB bitişiğinde, Ceyhan yolu üzerinde 2 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 10 bin metrekare üzerinde kurulu tesiste üretim yaptıklarını aktaran Hatipoğlu, depremden sonra Hatay’a bir ekip göndererek, üreticilerin hasar gören soğutma tanklarını onardıklarını söyledi. Hatipoğlu, “Ekibimiz Hatay’da bizim olsun ya da olmasın süt tanklarını dolaşıp onarımını yaptı. Orada üreticileri çok zor durumda, sanayi kalmamış, süt soğutma tankları zarar görmüş, vatandaş sütü sıcak halde satmak zorunda, fırsatçılar türemiş. Sütün fiyatı 5 liraya kadar düştü. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.