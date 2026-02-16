Hatipoğlu “Eskişehir mega endüstri bölgeleri arasına dahil oldu”

Ali Baş/Eskişehir

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu sosyal medyadan paylaştığı gönderide, Türkiye’nin Yeni Sanayi Planı kapsamında hazırlanan Sanayi Alanları Master Planı ile Eskişehir’in de mega endüstri bölgeleri arasına dahil edildiğini belirterek, "Toplam 3.406 hektarlık planlanan alan; Yeni yatırımlar demek, Yeni fabrikalar demek, Gençlerimiz için yeni iş kapıları demek, Eskişehir’in ihracatının ve üretim gücünün daha da büyümesi demek" dedi.

Hatipoğlu şöyle konuştu: “Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız, her fırsatta Eskişehir’imizin potansiyelini anlattığımız önemli bir sürecin güzel bir sonucunu bugün sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye’nin Yeni Sanayi Planı kapsamında hazırlanan Sanayi Alanları Master Planı ile Eskişehir’imiz de mega endüstri bölgeleri arasına dahil edildi.

Eskişehir bu vizyonun dışında kalamaz

Kolay olmadı… Görüşmeler yaptık, kapılar çaldık, şehrimizin üretim gücünü, sanayi kültürünü, nitelikli insan kaynağını tek tek anlattık. Çünkü biliyorduk ki Eskişehir bu vizyonun dışında kalamazdı. Toplam 3.406 hektarlık planlanan alan; yeni yatırımlar demek, yeni fabrikalar demek, gençlerimiz için yeni iş kapıları demek, Eskişehir’in ihracatının ve üretim gücünün daha da büyümesi demek.

Bu adım sadece sanayi yatırımı değil; aynı zamanda şehrimizin geleceğine atılmış güçlü bir imzadır. Eskişehir çalışırsa kazanır. Eskişehir üretirse Türkiye güçlenir. Şehrimize hayırlı olsun.”