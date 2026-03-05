Hatipoğlu'ndan kız çocuklarına 100 yataklı şefkat yuvası

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, doğup büyüdüğü topraklara olan vefasını ve toplumsal sorumluluk bilincini çok kıymetli bir projeyle somutlaştırıyor. Hatipoğlu, devletin şefkat eli altındaki, bakıma muhtaç kız çocuklarının daha huzurlu ve modern şartlarda yetişebilmesi adına Eskişehir’e 100 yatak kapasiteli "Kız Çocuk Evleri Sitesi" kazandırıyor. Milletvekili Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek, tamamen kendi imkanlarıyla inşa edip teslim edeceği kız çocuk yurdu için iş birliği protokolünü imzaladı.

En Büyük Yatırım, Yarınlarımızın Teminatı Olan Evlatlarımıza Yapılandır

Protokol töreninde, projenin ardındaki temel motivasyonu ve duyduğu heyecanı paylaşan Hatipoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Milletimizin ve devletimizin bekası için yapılabilecek en kıymetli yatırımın, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yapılan yatırım olduğuna her zaman tüm kalbimle inandım. Bu sarsılmaz inancım doğrultusunda; göz bebeğim memleketim Eskişehir'de, devletimizin şefkatli kanatları altındaki kız çocuklarımız için standartları en üst seviyede tutulmuş, sıcak bir yuva inşa etme kararı aldım. 100 yatak kapasiteli olarak planladığımız yurdumuzu her detayıyla tamamlayıp, tamamen hazır bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza devredeceğiz. Evlatlarımız için sadece bir bina değil, her anlamda çağın ötesinde, huzur dolu bir yaşam alanı hayal ediyoruz.

Tek gayem ve en büyük ümidim; bu yuvada yetişen bakıma muhtaç kızlarımızın vatanına, milletine ve değerlerine bağlı, hayırlı birer birey olarak toplumda yerlerini almalarıdır. Canım Eskişehir'im; çocukların sevgiyle büyümesi, başarıyla okuması ve güvenle yaşaması için çok özel, çok güzel bir memlekettir. Bu anlamlı süreçteki tüm destekleri için Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'ye ve Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze en içten şükranlarımı sunuyorum."

Bir Vefa Nişanesi: "Aynur Hatipoğlu Kız Çocuk Evleri"

Tören sonunda projenin manevi değerine dair bir soru üzerine duygusal bir açıklama yapan Hatipoğlu, bu yatırımın kendisi için sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil, aynı zamanda bir vefa borcu olduğunu belirtti. Yurdun ismine dair soruya ise şu cevabı verdi:

"İnşallah bu yuvamız, hayatımın en değerli varlığı olan canım anneciğim Aynur Hatipoğlu'nun ismini taşıyacak. Onun adının bu şefkat çatısı altında yaşaması ve evlatlarımıza yuva olması benim için tarif edilemez bir onurdur."