Hatko, Avrupa'nın 'yeşil başkenti'ne gürültü bariyeri fabrikası kurdu

Eray ŞEN / OSMANİYE

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kullanılmış araç lastiklerinden ses bariyeri üreten Hatko, dış pazarda atağa geçti. Şirket, muadillerine kıyasla çok daha düşük karbon ayak izine sahip gürültü bariyeri ile başta Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardan yoğun talep almaya başladı.

Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejan Hatko, son dönem çalışmalarını EKONOMİ’ye anlattı. Gürültü bariyerinde geleneksel olarak alüminyum, metal, akrilik, beton ve ahşap gibi malzemelerin hammadde olarak kullanıldığını belirten Hatko, “Biz ise hammadde olarak kullanılmış araç lastiğine karar verdik. Ar-Ge sürecinin ardından ilk ürünlerimizi kullanıma sunduk. Yurt içinde ve diğer ülkelerde otoyol ve yaşam alanlarındaki gürültü sorununa ciddi bir çözüm olarak tercih ediliyor” dedi.

“Burada üretin” teklifi Portekiz’de fabrikayı getirdi

Yaklaşık 10 ay önce Portekiz’de üretime başladıklarını söyleyen Hatko, süreci şöyle anlattı: “Yurt dışındaki ilk tesisimizi, bu yıl Avrupa’nın yeşil başkenti seçilen Guimarães’te kurduk. Portekiz’de 2025’in başında bir proje gerçekleştirmiş ve ürünü Türkiye’den göndermiştik. Bu çalışmayı gören oradaki otoyol işletmeleri, ‘Burada üretim yapar ve Portekiz’in atık lastiğini kullanırsanız sizinle çalışmak istiyoruz’ teklifinde bulundu, biz de anlaştık. Türkiye’den gönderdiğimiz ürünlerle yaptığımız ilk projeden sonra 7 proje daha aldık; tamamı Portekiz’de üretildi ve devam ediyor. Amaç, Portekiz’deki atık lastiği gürültü bariyerine çevirmekti.”

“Avrupa’nın yeşil dönüşüm politikasıyla uyumlu ürün”

Ürünün en önemli özelliğinin düşük karbon salımı olduğunu vurgulayan Hatko, bunun Avrupa’nın yeşil dönüşüm politikalarıyla son derece uyumlu olduğuna dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “Birleşik Krallık’ta projelerin karbon ayak izini hesaplayan bağımsız bir denetim firmasıyla çalıştık. Portekiz’deki projede bizim ürünümüzü değil de muadili bir ürünü uygulasaydık ne kadar karbon salımı olacağını sorduk. Yaptıkları çalışmayla, bizim ürünümüzün alternatif ürünlere kıyasla yüzde 90’a kadar karbon ayak izi avantajı sağladığını belgelediler.”

“Yunanistan’da bir ilk, Kuzey Amerika ve Almanya sırada”

Bağımsız denetim firmasının ortaya koyduğu raporun ardından pek çok ülkede ürüne yoğun ilgi oluştuğunu anlatan Hatko, “Yunanistan’da özel bir otoyol işletmesinden bir proje aldık. Yunan Bakanlığının onay verdiği bariyerlerin dışından bir ürün bu ülkede ilk defa kullanılıyor; o da bizim ürünümüz. Şu anda Avustralya, Portekiz, Yunanistan, Birleşik Krallık, İsveç, Slovakya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan’da bayiliklerimiz oluştu. BirleşikKrallık’ta ayrıca bir havalimanı projesinin şartnamesinde ürünümüz yer alıyor. Kuzey Amerika’da bir firmayla iş birliği görüşmelerimiz sürüyor. Aynı durum Almanya ve Fransa için de geçerli” dedi.

“Dünyada ve Türkiye’de ilk karbon nötr bariyeri yaptık”

Nejan Hatko, kullanılmış araç lastiğinden üretilen gürültü bariyerlerinin yurt içindeki kullanımı hakkında şu bilgileri verdi: “Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün açtığı İzmir Çevre Yolu Çiğli Kavşağı Gürültü Perdesi Yapılması İşi ihalesini aldık; montaj sahada sürüyor. Çiğli Kavşağı’nda çok ciddi bir nüfusun gürültü problemini çözüyor olacağız. Bugüne kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi özel işletme projelerinde gürültü bariyeri uyguladık. İstanbul Arnavutköy Belediyesi’ne üç ay önce teslim ettiğimiz işte bariyerleri karbon nötr hale getirdik; bunlar Türkiye’nin ilk karbon nötr gürültü bariyerleri oldu. Aynısını daha önce Birleşik Krallık’ta GCRE’de (Global Centre of Rail Excellence) yapmıştık; o da dünyada bir ilkti. İstanbul’da havalimanı yolu üzerinde Göktürk tarafında Aura City adlı bir sitenin önünde gürültü bariyeri yapıyoruz. Mersin’de de Nextto Mersin sitesinde bu yıl bir proje teslim ettik.”

“COP31’in enerji ünitelerinde gürültüyü önleyeceğiz”

Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) bünyesinde de Hatko’nun ürettiği gürültü bariyerlerinin kullanılacağını açıklayan Hatko, şunları kaydetti: “Bu organizasyonun yerleşkesinde, enerji ünitelerinin yol açacağı gürültünün toplantı ve görüşme alanlarına ulaşmasını engellemek için bu ünitelerin etrafına gürültü bariyeri uygulaması yapıyoruz. Bizim tercih edilmemizin nedeni şu: COP31, Birleşmiş Milletler’in iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki en üst düzey toplantı. Böyle bir yerleşkede kullanılan malzemenin de konferansın savunduğu ilkeyle tutarlı olması gerekir.”

Hatko, ürünün COP31 ile örtüşen yanını şöyle anlattı: “Yerleşkeye kuracağımız bariyerlerin hammaddesi Türkiye’nin kendi ömrünü tamamlamış lastikleri. Yani bir atık, konferansın gürültü sorununu çözen ürüne dönüşüyor; muadillerine göre de yüzde 90’a kadar daha düşük karbon ayak izi ile bunu yapıyor. COP31’in salonlarda konuşulacak olan döngüsel ekonomi başlığını biz yerleşkenin içinde fiilen uygulamış oluyoruz. Bir Türk firmasının, dünyanın iklim gündemini belirleyen bu organizasyonda kendi geliştirdiği teknolojiyle yer alması bizim açımızdan ayrıca değerli.”

“İki kirliliğe tek çözüm”

Hatko, gürültü bariyeri üretimindeki temel yaklaşımı şöyle dile getirdi: “Atık lastikleri ve geri dönüşümden elde edilen kauçukları kullanarak gürültü bariyeri üretirken ‘iki kirliliğe tek çözüm’ diyoruz. Bu iki kirlilikten biri karayolu kaynaklı atık lastikler, diğeri yine karayolu kaynaklı gürültü. Bu iki çevre problemini bize verin, biz size bir çözüm uygulayalım.”