HAUS, Turbo Blower teknolojilerindeki mühendislik gücünü sektör profesyonelleriyle buluşturdu

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EKONOMİ / İZMİR

HAUS, 24 Eylül 2026 tarihinde Aydın’daki Genel Merkezinde düzenlediği HAUS Turbo Blower Tanıtım Günü kapsamında sektör profesyonelleri ve iş ortaklarını bir araya getirdi. Etkinlikte HAUS’un Turbo Blower teknolojilerindeki mühendislik yaklaşımı; Ar-Ge, tasarım, üretim, otomasyon, test, uygulama ve satış sonrası hizmetler ekseninde bütünsel olarak ele alındı.

2017 yılında Türkiye’nin ilk yerli Turbo Blower üreticisi olarak bu alandaki çalışmalarına başlayan HAUS, bugün geliştirdiği manyetik yataklı ve hava yataklı Turbo Blower çözümleriyle özellikle atık su arıtma tesisleri ve endüstriyel uygulamalarda enerji verimliliği, düşük bakım ihtiyacı ve yüksek operasyonel güvenilirlik odağında çözümler sunuyor.

Tanıtım günü boyunca gerçekleştirilen teknik sunumlar, canlı test alanı uygulamaları, üretim ve montaj gösterimleriyle katılımcılar, HAUS Turbo Blower teknolojilerini geliştirme sürecinden saha uygulamalarına kadar yakından inceleme fırsatı buldu.

HAUS’un Turbo Blower alanındaki çalışmaları yalnızca ürün geliştirme ile sınırlı kalmıyor. Motor teknolojisi, rotor tasarımı, yataklama sistemleri, güç elektroniği, PLC ve otomasyon, üretim, balans, titreşim analizi ve performans testleri gibi kritik süreçler bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla HAUS Bilim ve İnovasyon Merkezinde hayata geçiyor.

Turbo Blower teknolojileri için uzmanlaşmış iş birimi

HAUS’un Turbo Blower alanındaki tüm Ar-Ge, tasarım, üretim, otomasyon ve test çalışmaları, HAUS Bilim ve İnovasyon Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren Turbo Blower İş Birimi bünyesinde yürütülüyor.

Turbo Blower teknolojilerine özel olarak yapılandırılan bu iş biriminde; tasarım, elektrik-elektronik, otomasyon, test ve doğrulama gibi farklı disiplinlerde uzman mühendisler birlikte çalışarak ürünün geliştirme sürecini uçtan uca yönetiyor.

Tasarım aşamasından prototiplemeye, performans doğrulamalarından seri üretime kadar tüm süreçlerin aynı mühendislik ekosistemi içerisinde yürütülmesi; ürün geliştirme sürecinde hız, kontrol ve teknik bütünlük sağlıyor.

Gelişmiş üretim altyapısı ve test sistemleriyle desteklenen Turbo Blower İş Birimi’nde, ürünlerin performans ve güvenilirlik kriterleri global standartlar doğrultusunda doğrulanırken; HAUS, kritik mühendislik bilgisini ve üretim kabiliyetini kendi bünyesinde geliştirmeye devam ediyor.

Katılımcılar üretimden teste tüm süreçleri deneyimleme fırsatı buldu

HAUS Turbo Blower Tanıtım Günü’nün önemli bölümlerinden biri, ürünlerin geliştirildiği ve üretildiği süreçlerin katılımcılara doğrudan gösterilmesi oldu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen üretim ve montaj gösterimlerinde Turbo Blower teknolojisinin kritik komponentleri, rotor üretimi, hassas işleme, balans, montaj ve kalite kontrol süreçleri ele alındı.

Katılımcılar aynı zamanda HAUS’un Turbo Blower ürünleri için oluşturduğu test altyapısını ve performans doğrulama süreçlerini hazırlanan özel demo gösterimde yakından inceleme fırsatı buldu.