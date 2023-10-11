Havacılığın devleri Bursa Teknik Üniversitesi’nde buluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu (UHSST) tarafından organize edilen ‘6. Havacılık ve Savunma Günleri’ düzenlenen törenle başladı. 11-13 Ekim 2023 tarihlerinde BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte; ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ, TUA, TÜRKSAT, TÜBİTAK, DELTA V, HCTEK gibi öncü firmaların üst düzey yöneticileri öğrencilerle bir araya gelecek. Savunma ve havacılık sektörüne dair pek çok konunun ele alınacağı bu 3 günlük organizasyonda ‘Siber Güvenlikte Kariyer’, ‘Yapısal Tasarım Faaliyetleri’, ‘Yapay Zekâ Teknolojilerinin Gerçek Hayata Dokunuşu ve Endüstriyel Uygulamaları’ gibi konu başlıkları, uzman isimlerin konuk olduğu seminerlerde öğrencilerle paylaşılacak. Bunun yanında; uzay, havacılık ve savunma sanayiinin öncü firmaları, yerleşke içerisinde stant açarak öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

“Yeni hedefler atmosferin dışında”

‘6. Havacılık ve Savunma Günleri’nin öğrencilerin çabası ile hayata geçirildiğini vurgulayan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, “Teknolojiyi tasarlayan, üreten bir toplum olma yolunda ilerlerken, devletimizin sağladığı desteklere biz de üniversiteler olarak alanında uzaman akademik kadromuz, yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlarımız ile sanayicimizin paydaşı olarak her zaman yanlarındayız” dedi. Gençlerin taleplerine kayıtsız kalmayacaklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, “Başta havacılık ve uzay sanayi olmak üzere üretip kullanıp hatta pek çok ülkeyi ihraç eder vaziyete geldik. Bize klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında bu sahanın hazırlanmasında ne düşüyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. Açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce “İstikbal göklerdedir” derken atmosferin içinde istikbali hedefleyerek bu ifadeyi kullanmıştı. Ama bugün görüyoruz ki hamdolsun Cumhuriyetimizin 100. yılında gençler artık atmosferi de aşan uzayın derneklerine ulaşan istikbali yeni hedefler olarak görüyor” diye konuştu.

“Büyük düşünün!”

Üniversite öğrencilerinin büyük düşünmesi gerektiğine vurgu yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “Biz 85 milyon nüfuslu, çok stratejik, çok zor ama çok da verimli bir coğrafyada yaşayan bir ülkeyiz. Ya Türkiye'de 209 tane üniversite var. Artık milyonlarca üniversite mezunu var psikolojisiyle bakmayın. Herkes okuma hakkına ve şansına sahip. Mesele siz aldığınız eğitimle ileride neler yapabiliriz. Şimdiden bunun altyapısını oluşturacak hamleler yapın. Bursa, sanayide önemli altyapısı olan kendini bu manada geliştiren bir şehir olması hasebiyle de sizin için çok doğru bir adrestir. Genel sıkıntılardan dolayı biraz üzülebilirsiniz, ama bu yıllar tüfeği doldurma yılları. benim sizden ricam büyük düşünün. Araştırın, geliştirin, uykusuz kalın. Bu yıllar tam böyle koşma yılları. Çalışana, gayret edene, kendini yetiştirene fırsatlar çok fazla” ifadelerini kullandı.